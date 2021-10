Bitcoin reprend les sommets de mai avec un pic d’activité en chaîne

Quiconque a prêté attention au Bitcoin au cours des derniers mois remarquera un changement subtil mais important dans ses fondamentaux. Alors que le prix de la BTC revenait au plus haut de mai, juste avant le premier événement de capitulation, il y avait une légère augmentation de l’activité en chaîne.

Contrairement à la période de liquidation qui s’est déroulée de mai à fin juillet 2021, il y a eu une augmentation des transactions Bitcoin. Cette augmentation a entraîné une augmentation des frais de réseau, comme le montre l’explorateur Mempool.space.

Source : Mempool.space

Au moment de la rédaction de cet article, une transaction Bitcoin hautement prioritaire doit payer 20 sat/vB pour être incluse dans la blockchain, l’un des frais les plus élevés du mois dernier. À l’inverse, BTC se négocie à 57 632 $ avec un profit de 19,3 % dans le graphique quotidien.

BTC sur un rallye dans le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview

Bien que le réseau Bitcoin soit encore loin des niveaux d’activité enregistrés lors du pic de son prix, la hausse est significative et pourrait pointer vers un rallye soutenu d’ici la fin de 2021.

Selon un récent rapport de Glassnode, l’augmentation de l’activité du réseau suggère qu’une nouvelle demande de Bitcoin pourrait arriver sur le marché au quatrième trimestre. La société de recherche enregistre une croissance de 19% du nombre de participants individuels sur la chaîne au cours des 7 derniers jours.

Cette métrique s’élève à 291 000 entités actives par jour. Glassnode a noté ce qui suit sur ce que cela pourrait signifier pour BTC :

Cette valeur est comparable aux décomptes de fin 2020 au début de la dernière course de taureaux. Les participants au marché plus actifs ont historiquement été corrélés à un intérêt croissant pour l’actif au cours des premiers marchés haussiers.

Source : Glassnode

De plus, il y a eu une augmentation de la taille médiane des transactions en septembre. Cette métrique s’élève à plus de 1,3 BTC, a affirmé la société de recherche.

Une augmentation de la taille médiane des transactions n’implique pas nécessairement une poursuite du rallye actuel, mais suggère que davantage d’institutions arrivent sur le marché, a ajouté Glassnode :

De manière générale, les périodes proches de la fin des marchés baissiers sont celles où l’argent intelligent commence à s’accumuler. Ces périodes sont souvent caractérisées par une activité en chaîne plus faible (mais en hausse) et des transactions de plus en plus importantes.