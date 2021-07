Bitcoin représente El Salvador aux Jeux olympiques – Trustnodes – Crypto new media

Le diffuseur sud-coréen MBC a utilisé des images pour « représenter » des pays lors de la cérémonie d’ouverture de Tokyo 2020 qui s’est tenue ce vendredi.

Pour l’Italie, ils ont utilisé la pizza, pour le saumon de Norvège, pour les bouleversements en Haïti et pour l’Ukraine, ils ont utilisé Tchernobyl.

L’équipe olympique d’El Salvador était plutôt représentée par le bitcoin après que le pays a déclaré la monnaie ayant cours légal.

Pays représentés par des images aux Jeux Olympiques 2020

MBC s’est excusé plus tard, déclarant : « Dans l’émission de la cérémonie d’ouverture d’aujourd’hui, des photos inappropriées ont été utilisées lors de la présentation de pays comme l’Ukraine et Haïti. De plus, des photos et des sous-titres inappropriés ont été utilisés pour d’autres pays. Nous nous excusons auprès des téléspectateurs d’Ukraine et d’autres pays.

Cependant, ils ne se sont clairement pas excusés pour El Salvador, car c’est la première fois que le bitcoin a un lien avec les Jeux olympiques.