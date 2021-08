Actualités Bitcoin

“Bitcoin résout cela.” OnlyFans interdit le contenu sexuel en raison de la pression des partenaires bancaires

OnlyFans interdit la pornographie dans le but de protéger ses partenariats avec les banques et les fournisseurs de paiement.

Jeudi, la plate-forme médiatique spéciale a annoncé qu’elle autoriserait toujours les créateurs à publier des publications et des vidéos nues à condition qu’elles soient conformes à la politique d’OnlyFans, mais pas à une “conduite sexuellement explicite” à compter du 1er octobre 2021.

« Le contenu juridique, une bouée de sauvetage pour certains, est effectivement interdit car il heurte la sensibilité des contrôleurs financiers », a commenté Neeraj Agrawal de CoinCenter, une organisation à but non lucratif axée sur les problèmes de politique auxquels sont confrontées les crypto-monnaies.

Une entreprise entièrement légale contrôlée par des processeurs de paiement semble être un excellent cas d’utilisation pour la crypto https://t.co/9i5SjwI876 https://t.co/jib8fQT23E – FTX – Construit par les commerçants, pour les commerçants (@FTX_Official) 19 août 2021

La société basée à Londres a pris cette décision car elle aurait du mal à lever de nouveaux fonds à une valorisation de 1 milliard de dollars, les investisseurs étant prudents quant à l’investissement dans le contenu pour adultes.

“Afin d’assurer la durabilité à long terme de la plate-forme”, OnlyFans modifie ses directives de contenu qui, selon un communiqué, sont “pour se conformer aux demandes de nos partenaires bancaires et fournisseurs de paiement”.

Il a en outre ajouté qu’OnlyFans “(reste) dédié à notre communauté de 130 millions d’utilisateurs et de plus de 2 millions de créateurs qui ont gagné plus de 5 milliards de dollars sur notre plate-forme”.

Le chiffre d’affaires de la plateforme devrait atteindre 2,5 milliards de dollars en 2022 pour un chiffre d’affaires total de 12,5 milliards de dollars.

la pile *disrupt onlyfans* : > @opensea pour les images NFT

> @LivepeerOrg pour les NFT vidéo

> @ArweaveTeam pour le stockage de contenu

> @graphprotocol pour une interface utilisateur imparable

> @epnsproject pour les notifications

> @spankpay pour les paiements

> @UnlockProtocol pour les abonnements

> @ceramicnetwork pour l’identification – Eva Beylin (@evabeylin) 19 août 2021

Ce n’est pas quelque chose de nouveau que les entreprises qui proposent du contenu pour adultes ont du mal à trouver des fournisseurs de paiement prêts à faire affaire avec eux. En 2018, Patreon, qui permet aux créateurs de faire payer leur travail, a intensifié sa répression contre les créateurs de contenu pour adultes en raison de la pression des fournisseurs de paiement et des principaux réseaux bancaires.

“Bitcoin résout ce problème”, a tweeté Edward Sowden en réponse à cette situation, “à propos des intermédiaires de la chaîne de transaction soumis à des pressions pour bloquer les paiements auxquels un groupe aléatoire s’oppose moralement”.

Sans plaisanter, la crypto doit s’intensifier rapidement pour combler le vide laissé par OnlyFans Les millénaires sont déjà à l’aise avec la détention de crypto, donc un moyen résistant à la censure pour les artistes interprètes ou exécutants de gagner de la crypto semble être une évidence – Bunny Girl (@0xbunnygirl) 19 août 2021

Le site populaire pour adultes Pornhub a également été coupé par Visa et Mastercard, ce qui les a amenés à accepter les paiements en crypto-monnaie, notamment BTC, USDT, TRX, XRP, BNB, USDC, DOGE et autres.

“Si vous n’êtes qu’un créateur de fans, vous devriez envisager de lancer une discorde ou un télégramme à fermeture symbolique”, a recommandé Jess Sloss de Seed Club. « Pour bien faire les choses, il reste encore beaucoup à découvrir. Les communautés fermées par des jetons dans leur état actuel ne conviennent pas à la plupart des créateurs.

