Bitcoin reste au-dessus de la moyenne mobile critique de 200 jours en tant que pompe à pièces DeFi et Meme

La valeur marchande totale de la crypto-monnaie a dépassé les 2,11 billions de dollars lundi, en baisse de seulement 19% par rapport à son sommet historique du 12 mai de 2,61 billions de dollars.

Cette augmentation de la capitalisation boursière globale de la crypto est survenue alors que Bitcoin est passé au-dessus de 48 000 $ pour retomber à un peu moins de 46 000 $. Atteindre le plus haut niveau depuis le 16 mai montre sa résistance au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours.

Pour commencer la semaine, un dossier de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis par Northern Investment Advisors a révélé que la société de gestion de patrimoine basée à Denver avait augmenté ses avoirs en Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) à 8 955 au 30 juin, contre 4 811 actions au Fin mars.

Les shorts de fonds à effet de levier des contrats à terme CME #bitcoin augmentent à nouveau pic.twitter.com/h1gjjbOA1q – biais (@skewdotcom) 16 août 2021

Le deuxième plus grand éther cryptographique a dépassé les 3 345 $ et se négocie actuellement un peu plus de 3 200 $, enregistré pour la dernière fois lors de la vente du 19 mai. ETH/BTC maintient également son support à environ 0,07.

“Le bitcoin continue au-dessus de sa moyenne mobile critique de 200 jours”, ont écrit vendredi les stratèges de Fundstrat dans une note. « Également sur notre radar est Cardano (ADA), qui après avoir signalé que les contrats intelligents devraient bientôt arriver sur la plate-forme plus tôt cette semaine est en hausse » de manière significative.

Les plus gros gains de la semaine dernière ont été enregistrés par Ravencoin (65,5%), XRP (64,7%), Axie Infinity (63,2%), Solana (62,7%), Terra (60%), Cardano (52,8%), Waves ( 51 %), Holo (46 %), Dogecoin (46 %), Arweave (45,2 %) et Polygone (42,1 %).

Et au cours des dernières 24 heures, AR, SOL, LUNA, DOGE et SHIB ont vraiment commencé à augmenter.

pic.twitter.com/yJWBHsji7J – CMSolana (@cmsholdings) 16 août 2021

Le commerçant DonAlt, cependant, n’est pas confiant dans la configuration haussière du marché étant donné que les favoris de la vente au détail DOGE et SHIB pompent.

“Je lui donnerai 10 à 30 jours et je couperai toutes les positions que j’ai, peu importe à quel point j’aime la configuration à l’approche de cette fenêtre”, a déclaré le commerçant.

“J’espère qu’il reste du sang au détail à presser, sinon nous serons les détenteurs de sacs cette fois.”

Tout comme la renaissance des pièces meme, l’écosystème DeFi est également de retour, avec la capitalisation boursière DeFi dépassant 122 milliards de dollars, le plus haut niveau depuis le 19 mai et approchant le pic du 12 mai de 150 milliards de dollars.

Pendant ce temps, les derniers gains sont survenus malgré le fait que l’amendement de la disposition crypto du projet de loi sur l’infrastructure d’un billion de dollars n’a pas été retenu, car le projet de loi initial a été adopté par le Sénat et est maintenant à la Chambre.

“Le prix du Bitcoin a été étonnamment résistant à la suite de l’actualité”, a écrit samedi le responsable mondial de la recherche de NYDIG, Greg Cipolaro, dans une note. “Nous avons interprété cette action sur les prix comme extrêmement haussière”, et “nous pensons que la reconnaissance de l’industrie de la cryptographie par les législateurs était finalement un événement légitimant, un événement qui devrait rassurer les investisseurs sur le fait que cette industrie est là pour rester.”

