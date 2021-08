Bitcoin reste haussier au-dessus de k au milieu des avancées réglementaires, mais les fonds n’ont pas encore vu d’afflux

Alors que l’indice de force relative (RSI) de 14 jours de Bitcoin montre son surachat, il a atteint un creux élevé et a dépassé sa moyenne mobile de 200 jours. Et tandis que les véhicules d’investissement BTC ont enregistré la cinquième sortie consécutive, Ethereum et d’autres altcoins continuent de voir des entrées.

Bitcoin continue de s’échanger autour de 46 000 $, un sommet en 11 semaines, connaissant un fort moment haussier depuis sa chute à 29 300 $ le 20 juillet.

La chose la plus optimiste à propos de l’action des prix en cours est le fait que le prix augmente pendant que les décideurs politiques élaborent un compromis de dernière minute sur la façon de taxer les actifs cryptographiques.

Bitcoin « envisage une percée majeure au-dessus de 40 000 $, renforcée par l’amendement cryptographique proposé dans le projet de loi sur les infrastructures américaines », a déclaré Joe DiPasquale, PDG de BitBull Capital.

Un amendement crypto-centrique a été la chose la plus importante qui se passe, et ce sont les nouvelles en première page de, comme, de vrais journaux et sites Web. Le Sénat prend cela au sérieux, et maintenant ils vont CONTINUER à le prendre au sérieux – et non d’une manière trop négative. pic.twitter.com/D1Gbs2McAl – Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) 9 août 2021

Le projet de loi controversé sur les infrastructures qui dépasse sa définition de « courtier » pour taxer la crypto a montré aux régulateurs et à Wall Street à quel point la communauté de la crypto a une influence et une lutte.

“Cette décision devrait nous dire que le pire est derrière nous pour le moment”, a déclaré Matt Maley, stratège en chef du marché pour Miller Tabak + Co.

Selon lui, à moins que Bitcoin n’inverse immédiatement le mouvement, nous pourrions rapidement avancer vers 50 000 $, où une certaine résistance pourrait être trouvée. Pourtant, “l’action est très haussière sur une base technique”, a-t-il déclaré.

On dirait que nous allons clôturer au-dessus du 200 DMA. C’est joli. pic.twitter.com/Nlpis1n4XG – Mati Greenspan (tweets ≠ conseils financiers) (@MatiGreenspan) 9 août 2021

Alors que l’indice de force relative (RSI) de 14 jours de Bitcoin montre son surachat, il a atteint un creux élevé et a dépassé sa moyenne mobile de 200 jours au milieu de ce rallye. Et c’est là que nous pourrions trouver une résistance, même si le maintien au-dessus du prochain seuil clé de 50 000 $ serait haussier pour l’actif cryptographique.

“Le bitcoin a retrouvé son rythme au cours de la semaine dernière”, a écrit Craig Erlam, analyste de marché senior chez OANDA Europe. “Maintenant de retour en territoire haussier, la question est de savoir jusqu’où cela peut aller cette fois-ci.”

Jouer bien….. https://t.co/a0avfmSXAi – SpartanBlack (@SpartanBlack_1) 10 août 2021

Selon Mike McGlone de Bloomberg, le fait que Bitcoin ait corrigé plus de 50 % après son plus haut historique à près de 65 000 $ et forme une base solide de soutien dans un marché haussier potentiellement à plus long terme met les chances en faveur des principales crypto-monnaies.

“Une question est de savoir si les conditions de l’offre et de la demande se sont détériorées depuis le début de 2021 et par rapport au passé de Bitcoin”, a écrit McGlone. “Notre point de vue est que les fondements sont haussiers dans un environnement en pleine maturation.”

Rétrospectivement, le marché considérera la répression de mai-juin 2021 en Chine comme l’une des meilleures choses qui soient jamais arrivées à l’industrie de la cryptographie. https://t.co/cDLD4H06e4 – SpartanBlack (@SpartanBlack_1) 10 août 2021

Alors que Bitcoin (BTC), ainsi que le reste du marché, en particulier Ether (ETH), enregistre des gains, les produits d’investissement et les fonds continuent d’enregistrer des sorties. ETH 1,94% Ethereum / USD ETHUSD 3 186,54 $

Les produits Bitcoin ont connu des sorties pour la cinquième semaine consécutive alors que les investisseurs restent prudents, selon le rapport hebdomadaire du gestionnaire d’actifs numériques CoinShares. Les sorties de BTC ont totalisé 33 millions de dollars au cours des semaines se terminant le 6 août, contre 19,7 millions de dollars la semaine précédente. Les entrées depuis le début de l’année restent toutefois à 4,2 milliards de dollars.

2021 nous a donné un haut arrondi confortable et un bas arrondi confortable. Maintenant, l’industrie est galvanisée autour d’un projet de loi. Bitcoin est sur la scène mondiale. Fini les casques confortables et confortables, la volatilité à la hausse LFG. #Bitcoin – Kyle Davies (@kyled116) 9 août 2021

Les sorties totales de crypto pour la semaine avaient été d’environ 26 millions de dollars, mais beaucoup moins qu’en mai et juin.

“Il y a toute cette concentration sur la crypto car avec tous les nouveaux produits financiers et solutions innovantes, les gouvernements, qui sont là pour protéger les investisseurs, vont se demander si c’est une bonne idée et donc, ils vont s’y intéresser davantage, », a déclaré Matthijs de Vries, CTO chez AllianceBlock.

Ethereum a enregistré des entrées mineures de 2,8 millions de dollars, représentant désormais 26% des produits d’investissement contre seulement 11% au début de 2021. D’autres altcoins ont également enregistré des entrées mineures, telles que XRP, Bitcoin Cash (BCH), Cardano (ADA) et des entrées multi-actifs enregistrées de 1,1 million de dollars, 1 million de dollars, 0,8 million de dollars et 0,8 million de dollars, respectivement.

