Bitcoin retestant le bas de gamme, OI continue de monter en flèche tandis que GBTC se débloque maintenant derrière nous

Il y a actuellement un manque d’entrées dans Bitcoin car il a connu une autre semaine de sorties, bien que minimes par rapport à mai et juin, tandis qu’Ether a connu une troisième semaine consécutive d’entrées. Selon CoinShares, ce ne sont que “le marasme de l’été” qui sont “en ligne avec les attentes saisonnières”.

La faiblesse du marché s’est poursuivie cette semaine, poussant à nouveau le prix du Bitcoin en dessous de 30 000 $. La principale crypto-monnaie est tombée à environ 29 300 $ tandis que l’Ether est passé à 1 717 $. La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est désormais de 1,24 billion de dollars.

Cependant, cette fois, les actions, les rendements obligataires et même les matières premières chutent rapidement, un dollar américain plus fort agissant comme un vent contraire pour les actifs à risque.

Au milieu de cela, l’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin sur la principale bourse Binance a bondi à 101,37k BTC, soit une augmentation de près de 78% en près d’un mois. Quant au total de Bitcoin OI, il a maintenant dépassé les 400 000 BTC, contre 375,74 000 il y a seulement trois jours.

Quant à Ether, en deux semaines, OI sur Binance a grimpé à 770k ETH, soit une augmentation de 44%. Pendant ce temps, au cours des trois derniers jours, le total de l’Ether OI est passé de 2,77 millions d’ETH à 2,94 millions d’ETH, selon Bybt. ETH -3,51% Ethereum / USD ETHUSD 1 758,88 $

En réponse à cette augmentation de l’OI, le traqueur de données IntoTheBlock a noté : « De forts signaux baissiers sur le marché des produits dérivés. La baisse des prix alors que les taux d’intérêt ouverts augmentent indiquent que de nouvelles positions courtes sont ouvertes. »

Cette baisse de prix est également intervenue au milieu du manque d’afflux qui ont aidé les prix de la crypto à se redresser, comme l’a noté CoinShares dans son rapport, “le marasme estival est là, mais conforme aux attentes saisonnières”.

Au cours d’une autre semaine calme, les produits d’investissement dans les actifs numériques ont enregistré des entrées nettes minimales de 2,9 millions de dollars la semaine dernière, les produits Bitcoin ayant une autre série de sorties. Pour la deuxième semaine, Bitcoin a enregistré des sorties totalisant 10,4 millions de dollars, tout en restant minimes par rapport aux sorties importantes observées en mai et juin de cette année.

Ethereum, cependant, a connu sa troisième semaine consécutive d’entrées, avec des entrées de 11,7 millions de dollars la semaine dernière, portant le total des entrées pour cette année à près de 1 milliard de dollars.

Bien que les altcoins aient vu des entrées, ils étaient faibles avec Ripple, Polkadot, Multi-asset, Cardano et Stellar ayant moins de 0,5 million de dollars chacun. Les volumes en altcoin sont également tombés à seulement 38% de la moyenne depuis le début de l’année, totalisant 3,9 milliards de dollars par jour la semaine dernière. XRP -5,53% XRP / USD XRPUSD 0,53 $

“Nous ne pensons pas que cela représente quelque chose de inquiétant sur le marché, car nous avons constaté des baisses saisonnières similaires des volumes au cours des mois d’été ces dernières années”, a déclaré CoinShares.

Les données sur la chaîne, selon Weiss Ratings, “révèlent la bataille entre les ours institutionnels et les taureaux de détail”, avec des HODLers et des mineurs à long terme faisant preuve d’une “résilience incroyable”.

Et tandis que la demande pour les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin polyvalents a ralenti, les accords de gré à gré (OTC) pour BTC semblent augmenter.

La bonne chose est que le plus grand déblocage de Grayscale Bitcoin Trust est derrière nous, bien que GBTC se négocie toujours avec une forte remise de 13,44%. “Bien que cela n’ait pas d’impact direct sur le prix du BTC, les traders peuvent voir une opportunité de vendre du BTC et d’acheter du GBTC en prévision d’une réduction de la remise à partir d’ici”, a déclaré James Bennett de ByteTree.

Dans le même temps, alors que les remises GBTC sont mauvaises pour le sentiment, le trader et économiste Alex Kruger note que “la plupart des positions sont couvertes et doivent couvrir l’emprunt/le short, ce qui exerce une pression à la hausse sur place”.

À long terme, la majorité des 42 experts mondiaux en crypto-monnaie pensent que l’hyperbitconisation se produira d’ici 2050, selon une nouvelle enquête publiée par la plateforme britannique de finances personnelles Finder.

Alors que 29% des personnes interrogées s’attendent à ce que cela se produise une décennie plus tôt d’ici 2040, 44% ne s’attendent pas à ce que cela se produise.

En ce qui concerne le prix, les panélistes prévoient que le prix du BTC augmentera jusqu’à 318 417 $ d’ici décembre 2025 et plus de 4 millions de dollars d’ici décembre 2030. La prévision de prix médian pour 2030, cependant, s’élève à 470 000 $. Quant à l’année en cours, ils s’attendent à ce que BTC termine l’année à un peu plus de 66 000 $.

“La réduction de moitié des événements et de l’inflation d’ici 2025 et 2030 déclenchera probablement les mouvements haussiers les plus importants”, a déclaré Justin Chuh, négociateur principal, Wave Financial, dans le rapport. “Les prix sont susceptibles d’être continuellement déterminés par l’offre et la demande, une disponibilité moindre pour un groupe plus large d’utilisateurs.”

