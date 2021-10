Bitcoin revient à 60K$, qu’est-ce qui retient les nouveaux ATH ?

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin a franchi la résistance de 60 000 $ et semble sur le point d’atteindre de nouveaux sommets. La première crypto-monnaie par capitalisation boursière enregistre un gain de 11,6% et 4,2% sur les graphiques hebdomadaire et quotidien, respectivement.

BTC rejeté de la zone de 60 000 $ sur le graphique quotidien. Source : BTCUSD Tradingview

L’analyste de pseudonyme Pentoshi s’attend à ce que Bitcoin entre en territoire inconnu dans un proche avenir. Comme il l’a souligné, le prix du BTC a pu sortir de son plus bas niveau macro en formant une nouvelle tendance.

Lecture connexe | TA: Les principaux indicateurs Bitcoin suggèrent une poursuite à la hausse jusqu’à 62 000 $

Comme on le voit ci-dessous, Bitcoin a créé un support important aux niveaux de 50 000 $ avec deux cibles potentielles pour le quatrième trimestre 2021. Le premier situé à 70 000 $ et le second à 85 000 $.

$ BTC keynote

Maintenant, vous avez pris la MACRO LH à partir du moment où vous avez terminé et commencé est LL + LH. Tout en formant une nouvelle tendance HH + HL Ce n’est qu’une question de temps avant ath avec cette structure pic.twitter.com/sNK0VI51rH – Pentoshi ne vous dérangera pas. déteste les Dm. Les DM sont des arnaques (@ Pentosh1) 15 octobre 2021

Bitcoin devient plus fort alors que les taureaux prennent le dessus

Les données fournies par l’analyste William Clemente dans un rapport Blockware Intelligence brossent un tableau optimiste pour Bitcoin. Moins de 1% de l’offre de BTC a dépassé les niveaux actuels.

Par conséquent, le rapport indique qu’il y a « très peu de résistance ou d’offre aérienne à la hausse ». Le taux de profit de production dépensé ajusté à l’entité (SPOR) de Bitcoin, une mesure utilisée pour mesurer les gains et les pertes réalisés pour les détenteurs, se classe bien au-dessus de 1.

Comme on le voit ci-dessous, la dernière fois que cette métrique était supérieure à 1 ou plus, c’était en avril 2021, lorsque Bitcoin se négociait à son plus haut niveau historique de 64 500 $.

Source : Glassnode via Blockware Intelligence

Il y a un mouvement important dans le secteur des produits dérivés avec l’approbation possible d’un fonds négocié en bourse (ETF) BTC aux États-Unis Comme l’a rapporté NewsBTC, cette possibilité est l’une des raisons pour lesquelles le marché est devenu haussier. .

Lecture connexe | L’ETF à terme Bitcoin approche, sans opposition de la SEC

Le rapport espère que l’approbation de l’ETF BTC créera de nouvelles opportunités pour les investisseurs institutionnels d’entrer sur le marché de la cryptographie, suggérant l’afflux de nouveaux capitaux pour prendre une « position non directionnelle sur le marché Bitcoin ».

Ainsi, les établissements pourront bénéficier de l’arbitrage créé entre le marché au comptant et le marché à terme. En outre, la base mobile annualisée des contrats à terme indique une nouvelle pression à la hausse, comme le rapport l’indique :

Cela signifie moins de convexité vers le bas et les shorts sont plus susceptibles d’être comprimés car ils n’ont plus de couverture par inadvertance grâce à leur garantie. Je soupçonne que cela s’inversera une fois qu’il aura atteint les sommets historiques, mais nous garderons un œil dessus.

Source : Glassnode via Blockware Intelligence

Les baleines Bitcoin conduisent la tendance

L’activité en chaîne a suivi la dynamique haussière de Bitcoin avec une augmentation des transactions importantes et du volume des transactions au cours des 30 derniers jours. Un rapide coup d’œil à l’explorateur mempool.space montre une augmentation des frais de transaction au cours des dernières 24 heures.

Lectures connexes | Pourquoi Bitcoin pourrait étendre sa domination sur le marché à l’approche de 60 000 $

Cependant, comme l’a dit l’analyste, les baleines dominent le marché, comme le suggère le manque d’augmentation des recherches Google liées aux crypto-monnaies et aux métriques de la chaîne, selon le rapport :

(…) En fait, nous avons vu que la cohorte 100-1K a réalisé ses ventes de plus de 1 000 BTC au cours de cette période. En général, l’essentiel est que les gros acheteurs ont été actifs sur le marché.