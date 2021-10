La plus grande crypto-monnaie du monde a atteint un niveau record le 20 octobre, autour de 66 900 $, un jour après le lancement du premier fonds négocié en bourse (ETF) à terme bitcoin aux États-Unis à la Bourse de New York. Bitcoin s’est écrasé une semaine plus tard, tombant sous la barre des 60 000 $ – avant de reprendre le niveau tôt jeudi.

