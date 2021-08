Bitcoin revient à sa valeur de crash d’avant mai

24/08/2021 à 09:46 CEST

SPORT.es

Le prix du Bitcoin a dépassé les 50 000 $ pour la première fois en trois mois alors que la crypto-monnaie continue de rebondir après une chute profonde. La devise a fortement chuté en mai après les déclarations de la Chine et la décision d’Elon Musk de Tesla de ne plus l’accepter comme moyen de paiement. Mais le sentiment des investisseurs s’améliore à mesure que de plus en plus de sociétés financières traditionnelles commencent à utiliser la monnaie numérique.

Bitcoin est maintenant en hausse de 81% depuis janvier, alors qu’il ne s’échangeait qu’à 27 700 $. Lundi, il était en hausse de près de 3 % à 50 226 $, tandis que l’Ether, une autre monnaie numérique populaire, était en hausse de plus de 4 % à 3 367 $. Le pic est survenu alors que PayPal a déclaré qu’il permettrait aux clients britanniques d’acheter, de vendre et de détenir du Bitcoin et d’autres devises numériques alors qu’il étend ses services de cryptographie en dehors des États-Unis pour la première fois.

Avec plus de 403 millions de comptes actifs dans le monde, la firme américaine est l’une des principales sociétés financières qui offre aux utilisateurs un accès aux crypto-monnaies. Cependant, ce type de crédit est très instable, comme on l’a vu ces derniers mois, et les pertes sont dans de nombreux cas irrécupérables.