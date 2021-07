Bitcoin revient au-dessus de 30 000 USD, Ethereum, Altcoins Rally ⋆ Crypto new media

Le prix du Bitcoin a trouvé un support au-dessus de 29 250 USD et a entamé une correction à la hausse. La BTC a dépassé le niveau de 30 000 USD et montre actuellement (04:31 UTC) des signes de reprise. S’il parvient à rester au-dessus des 30 000 USD, le prix pourrait tester la résistance des 31 000 USD.

De même, la plupart des principaux altcoins tentent une correction à la hausse. L’ETH s’est redressé au-dessus des niveaux de résistance de 1 750 USD et 1 780 USD. XRP détient la zone de support de 0,520 USD, mais il pourrait faire face à des obstacles proches de 0,550 USD.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après une cassure à la baisse en dessous de 30 000 USD, le prix du bitcoin a pris une position ferme à près de 29 300 USD. BTC a formé une base et a cassé une résistance majeure près de 30 000 USD et 30 200 USD. S’il y a une clôture au-dessus de 30 000 USD, le prix pourrait se redresser vers la zone de résistance de 31 000 USD.

À la baisse, le niveau de 29 500 USD est un support mineur. Le support clé pour la prochaine étape inférieure est proche du niveau de 29 250 USD.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum a également trouvé une base de support décente au-dessus du niveau de 1 720 USD. L’ETH se redresse et se négocie au-dessus de 1 850 USD. La prochaine résistance clé est proche du niveau de 1 880 USD.

S’il y a une nouvelle baisse, le prix pourrait tester le niveau de 1750 USD. Le principal support de panne se forme maintenant près du niveau de 1 720 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a testé le niveau de support de 1,02 USD et il est maintenant revenu au-dessus de 1,10 USD. Après avoir cassé ce niveau, le prix pourrait remonter vers 1,20 USD.

Le litecoin (LTC) a chuté et a testé le support de 105 USD. Il consolide maintenant ses pertes et se négocie à près de 110 USD. Une résistance immédiate est proche de 112 USD, au-dessus de laquelle le prix pourrait remonter vers le niveau de 120 USD. A la baisse, les haussiers pourraient rester actifs près de 100 USD et 102 USD.

Dogecoin (DOGE) a grimpé en dessous du support de 0,165 USD et s’est négocié à près de 0,155 USD. Il est maintenant en hausse de près de 11% et se négocie près du niveau de résistance clé de 0,180 USD, suivi de la zone de cassure de 0,200 USD.

Le prix du XRP a grimpé en dessous de la zone de support de 0,520 USD. Le cours se redresse maintenant et il teste 0,55 USD. D’autres gains pourraient donner le ton à un mouvement vers 0,600 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

Plusieurs altcoins ont récupéré plus de 8%, notamment RUNE, FLOW, COMP, AXS, XEM, FTT, ENJ, STX, CELO, HT, QNT, DOGE, ONE, DCR, RVN et MANA. Parmi ceux-ci, RUNE a gagné plus de 15% et a franchi le niveau de 3,80 USD.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin tente une correction à la hausse au-dessus de 29 800 USD. Si le BTC s’établit au-dessus de 30 000 USD, il pourrait se redresser vers 31 000 USD et 31 200 USD.

_____

