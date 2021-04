Bitcoin rival Ethereum maintenant parmi les 10 meilleurs services financiers; valeur supérieure à m-cap de Citigroup, SoftBank

La capitalisation boursière d’Ethereum est supérieure à celle de Cisco, Toyota, Nike, Oracle, Pepsico, etc.

Des mois après que le roi de la crypto-monnaie Bitcoin soit devenu le plus grand service financier au monde avec sa valeur dépassant la capitalisation boursière de Visa, le deuxième crypto Ethereum le plus précieux est également en passe de surpasser les principales sociétés de services financiers. Avec une capitalisation boursière de 222,69 milliards de dollars, Ethereum s’est déjà classée parmi les 10 premiers acteurs mondiaux des services financiers et devance actuellement la China Construction Bank, septième avec une capitalisation boursière de 211,16 milliards de dollars, suivie de la Banque agricole de Chine (176,67 milliards de dollars) au huitième rang, Citigroup (151,43 milliards de dollars) à neuf ans, et parmi les plus grands investisseurs en démarrage au monde, SoftBank (148,67 milliards de dollars) se classe au 10e rang, selon les données de CompaniesMarketCap. Bitcoin a actuellement une capitalisation boursière stupéfiante de 1,10 billion de dollars devant JPMorgan Chase, Mastercard, Bank of America, PayPal, etc., en dehors de Visa.

Même si une crypto-monnaie n’est pas comparable à une entité physique telle que Visa, SoftBank, Citigroup et d’autres étant donné que le premier est un système logiciel peer-to-peer tandis que le second est une entreprise à but lucratif, Bitcoin et Ethereum sont théoriquement les huitième et 45e plus grands actifs respectivement au niveau mondial selon leur capitalisation boursière. Alors que le Bitcoin en valeur est en avance sur des entreprises comme Facebook, Tesla, Alibaba, Walmart, Nestlé, etc., la capitalisation boursière d’Ethereum est supérieure à celle de Cisco, Toyota, Nike, Oracle, Pepsico, etc.

Le prix d’Ethereum a augmenté de plus de 1300%, passant de 138,5 $ au 2 avril 2020 à 1944 $ au 1er avril 2021, et a augmenté 161 fois de 745 $ au 1er janvier 2021, selon CoinMarketCap. En dépit d’être la plus grande alternative à Bitcoin, Ethereum a un long chemin à parcourir pour se rapprocher de l’engouement et de la capitalisation boursière de Bitcoin, même s’il a créé un buzz important autour des investisseurs. Il a attiré l’attention des parties prenantes de la blockchain pour son utilisation au-delà du simple traitement des transactions cryptographiques. Ethereum a été utilisé pour permettre le déploiement de contrats intelligents et d’applications décentralisées jusqu’à présent pour être créé et exploité sans aucune fraude ou interférence de tiers, contrairement à Bitcoin. Cependant, sa popularité croissante, sa valorisation croissante, un nombre croissant d’échanges offrant Ethereum, et plus encore, sont les raisons pour lesquelles les investisseurs le regardent.

Pour acheter Ethereum en Inde, les investisseurs devraient s’inscrire sur l’un des échanges cryptographiques tels que BuyUCoin, CoinDCX, Unocoin, et plus encore, même en raison de l’incertitude réglementaire autour des futurs cryptos en Inde. Il est obligatoire pour les investisseurs de remplir les normes KYC et / ou de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que d’avoir leur numéro de téléphone mobile lié à leur identifiant Aadhaar. En outre, les détails du compte bancaire doivent être ajoutés pour commencer à négocier Ethereum en Inde avec la devise INR. On peut fixer ses objectifs mensuels ou hebdomadaires, voire quotidiens et décider des marchés qu’il souhaite trader. Les investisseurs doivent être sûrs du niveau de risque qu’ils sont prêts à prendre sur chaque transaction et, sur cette base, déterminer leur ratio risque-récompense. Outre l’INR, les investisseurs peuvent également acheter Ethereum avec des cartes de crédit et de débit, UPI ou virements bancaires, etc.

