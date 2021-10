Bitcoin Road to the 90k – Comment investir dans BTC

Le premier ETF Bitcoin américain, ProShares Bitcoin Strategy (ticker: BITO), est une étape importante pour l’ensemble de l’industrie de la crypto-monnaie, non seulement parce qu’il suggère l’approbation du trading de crypto-monnaie par la SEC américaine, mais aussi parce qu’il nous montre comment les façons d’investir dans les crypto-monnaies ont évolué à pas de géant. Il suffit de regarder dix ans en arrière, tant de gens doivent encore acheter et vendre du Bitcoin dans des briqueteries. Désormais, tout se fait avec un smartphone.

Le lancement non pas d’un, mais de trois ETF Bitcoin devrait injecter une nouvelle vague d’argent chaud sur le marché, poussant ainsi le prix du BTC à de nouveaux sommets. Bien que Bitcoin ait subi de petites corrections au cours du week-end, son élan haussier a prévalu, Michaël van de Poppe prédisant que Bitcoin est « en route vers 90k ».

Lors d’une récente conférence, l’investisseur de hedge funds Anthony Scaramucci a déclaré que « Quiconque fait ses devoirs… finit par y investir. Regardez Ray Dalio, un sceptique de Bitcoin, maintenant il est un investisseur dans Bitcoin. Si vous aussi vous souhaitez investir dans BTC, cet article peut vous aider à explorer les options dont vous disposez.

1. ETF de stratégie Bitcoin ProShares

L’ETF ProShares Bitcoin Strategy est un fonds négocié en bourse qui suit les contrats à terme Bitcoin, et non le BTC spot. Les investisseurs n’ont pas besoin d’ouvrir leurs comptes sur des bourses de crypto-monnaie pour tirer parti du prix des contrats à terme Bitcoin. Cela rend l’investissement dans BTC beaucoup plus facile. Par exemple, les investisseurs n’ont pas à posséder un portefeuille de crypto-monnaie ou à craindre de perdre leurs bitcoins s’ils oublient un mot de passe. Mais comme cet ETF suit les contrats à terme, son prix n’évolue pas toujours parallèlement à celui du Bitcoin. La commission ProShares est de 0,95% par an.

2. Négoce à terme

Le trading à terme permet aux traders de parier sur les tendances des prix des crypto-monnaies et de profiter des différences de prix. Les plateformes permettent souvent aux traders d’exploiter leurs dépôts pour augmenter leurs positions, afin qu’ils puissent réaliser des profits beaucoup plus élevés s’ils parient dans la bonne direction. Parier sur les mouvements de prix des crypto-monnaies peut sembler facile, mais il est conseillé aux traders de s’entraîner autant que possible en utilisant des simulateurs de trading et d’apprendre à analyser le marché.

Bien que le trading à terme comporte des risques plus élevés que le jeu, le potentiel de profit est beaucoup plus élevé. Par exemple, si vous ouvrez un contrat d’achat d’une valeur de 1 BTC (vous investissez 0,01 BTC avec un effet de levier 100x) lorsque Bitcoin se négocie à 60 000 $, et s’il monte à 65 000 $, vous obtiendrez 0,077 BTC.

3. Hodling Crypto

La « tenure » ​​est l’un des moyens les plus anciens et les plus populaires de réaliser un profit. Alors que les activités de trading de crypto-monnaie sont à haute fréquence, de nombreux « croyants » de crypto-monnaie choisissent de les acheter et de les stocker dans leur portefeuille pendant un an ou même plus.

Les maintenir est facile et, surtout, beaucoup moins stressant, car vous n’avez pas besoin de surveiller le marché tous les jours ou d’être nerveux à chaque changement de prix. Plus vous achetez du Bitcoin tôt, plus vous pouvez gagner. Même si vous avez acheté Bitcoin il y a tout juste un an, vous pourriez maintenant obtenir un rendement potentiel de plus de 400%.

Au lieu de simplement le détenir, les investisseurs choisissent désormais de stocker leur Bitcoin dans un portefeuille avec intérêt pour l’obtenir. Les taux d’intérêt des bourses varient entre 1% et 21% par an.

4. Programme d’affiliation

Le programme d’affiliation, également connu sous le nom de plan partenaire de parrainage, est le moyen de gagner des commissions sur les plateformes de trading de crypto-monnaie. Tout ce que vous avez à faire est d’obtenir un lien de suivi et de le diffuser dans vos cercles sociaux que vous avez rejoints : vos amis, groupes Telegram, Twitter, etc. Ce serait plus un travail de vendeur, vous devez comprendre les produits et concevoir votre plan marketing.

Bexplus offre un effet de levier de 100x sur les contrats à terme BTC, ETH, DOGE, ADA et XRP. Plus de 800 000 commerçants dans le monde font confiance à Bexplus, notamment aux États-Unis, au Japon, en Corée et en Iran. Sans KYC, sans frais de dépôt, les commerçants peuvent bénéficier des services les plus attentifs, notamment un support client 24h/24 et 7j/7 et un gestionnaire de compte personnel. Bexplus propose plusieurs façons de gagner du Bitcoin : trading futur, portefeuille portant intérêt et association d’affiliés jusqu’à 50 % de commission.

Compte démo avec 10 BTC gratuits

Lorsque vous vous inscrivez avec succès, vous pourrez obtenir 10 BTC gratuits dans le simulateur de trading qui vous permettront de vous entraîner à négocier des contrats à terme sans perdre d’argent.

Portefeuille avec jusqu’à 21% d’intérêt annuel

Les prix montent, les prix baissent, mais le portefeuille Bexplus BTC sert à protéger et à augmenter votre patrimoine. Si vous souhaitez faire une pause dans le marché en constante évolution des crypto-monnaies, vous pouvez vous tourner vers le portefeuille d’intérêts Bexplus. Fournit 21 % d’intérêt annualisé. Autrement dit, si vous déposez 1 BTC, vous obtiendrez 1,2 BTC un an plus tard. De loin, c’est presque l’intérêt le plus élevé de l’industrie.

100% de bonus pour vous aider à maximiser vos profits

Double dépôt, double avantage. Les utilisateurs peuvent obtenir un bonus de dépôt de 100% pour chaque dépôt sur Bexplus. Si vous déposez 1 BTC, 2 BTC seront crédités sur votre compte et les gains du bonus sont retirables.

