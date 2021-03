Bitcoin s’approche brièvement de 62000 dollars avant de revenir en dessous de 60000 dollars aujourd’hui. ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix du bitcoin a chuté à environ 60000 dollars lundi, prenant une pause par rapport au record du week-end alors que les investisseurs se préparaient aux craintes d’inflation et aux dépenses de relance américaines pour le propulser encore plus haut. Bitcoin a glissé aussi bas que 59000 $ au début de la session asiatique, tombant par rapport au record de samedi de 61781,83 $. Bitcoin a connu un rallye gagnant massif cette année alors que le prix de la principale crypto-monnaie continue d’atteindre de nouveaux sommets sans précédent.

Bitcoin a plus que doublé en 2021.

Le prix du Bitcoin a plus que doublé cette année seulement, après avoir quadruplé l’année dernière. «Les investissements des investisseurs institutionnels et des entreprises sont en augmentation. C’est ce que j’appelle la financiarisation du bitcoin », a déclaré Masafumi Yamamoto, stratège en chef des devises chez Mizuho Securities, comme l’a rapporté Reuters. La principale raison attribuée à la hausse massive du prix du bitcoin est l’intérêt accru pour l’industrie de la cryptographie par les grandes institutions. Comme indiqué précédemment, Tesla avait investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin en janvier de cette année. Selon certaines sources, Tesla a déjà réussi à gagner près d’un milliard de dollars de bénéfices sur son investissement.

Le président américain Joe Biden a signé son plan de relance budgétaire de 1,9 billion de dollars.

Une amélioration a aidé le week-end de Bitcoin à augmenter l’appétit pour le risque sur les marchés financiers après que le président Joe Biden a signé son plan de relance budgétaire de 1,9 billion de dollars et ordonné une accélération des vaccinations. Selon Justin d’Anethan, directeur des ventes de la société d’actifs numériques Diginex à Hong Kong, cet élan s’est poursuivi sur des marchés plus minces ce week-end, avec des facteurs techniques amplifiant le mouvement. Seth Melamed, chef de l’exploitation de l’échange de crypto-monnaie Liquid basé à Tokyo, a déclaré qu’une législation du type proposé par l’Inde ne serait pas un obstacle à de nouveaux gains pour le bitcoin. Comme indiqué précédemment, le gouvernement indien envisage d’interdire les crypto-monnaies et de publier un cadre pour une monnaie numérique soutenue par la banque centrale.