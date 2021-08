Bitcoin s’approche de 43 000 $, les indicateurs suggèrent un marché haussier à venir Crypto new media

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/06/executium-dWPWyD4qt6w-unsplash-460×307.jpg

Le ratio de flux de fonds Bitcoin pour tous les échanges est en baisse, tandis que les transactions BTC sont en hausse. Cela pourrait suggérer qu’un marché haussier est à venir.

Le ratio de flux de fonds Bitcoin pour tous les échanges diminue

Comme l’a souligné un article de CryptoQuant, le ratio de flux de fonds BTC pour tous les échanges semble être sur une tendance à la baisse. De plus, les transactions BTC augmentent.

Le ratio de flux de fonds Bitcoin est un indicateur défini comme le montant total de BTC entrant ou sortant des échanges divisé par le montant total de BTC transféré sur l’ensemble du réseau.

Ratio de flux de fonds = Total des entrées de change + Sorties en BTC ÷ Total des BTC transférés (ensemble du réseau)

Fondamentalement, l’indicateur montre le pourcentage de BTC impliqué dans des transactions liées à l’échange par rapport au total des transactions sur l’ensemble du réseau.

À l’aide du ratio de flux de fonds, il devient possible de savoir quel pourcentage des transactions BTC se produisent en dehors des échanges. C’est-à-dire par le biais de méthodes telles que les transactions de gré à gré (OTC) ou les transferts P2P.

L’autre métrique pertinente ici est le nombre total de jetons transférés. Comme son nom l’indique, cet indicateur indique le nombre total de BTC qui ont été transférés sur le réseau sous une forme ou une autre.

Maintenant, voici un graphique qui montre la tendance à la fois du ratio de flux de fonds BTC et du nombre total de jetons transférés :

Les deux indicateurs Bitcoin montrent des signaux haussiers | Source : CryptoQuant

Comme le montre le graphique, le flux de fonds BTC semble diminuer, tandis que la métrique de jetons transférés augmente.

Cela signifie que si les échanges qui obtiennent moins de transactions signalent généralement une faible volatilité, le total des transactions augmente également dans tous les domaines. Cela suggérerait que les transactions de gré à gré explosent (et occupent donc un pourcentage relativement plus élevé), plutôt qu’une baisse de la volatilité elle-même.

La combinaison de ces indicateurs se comportant ainsi est généralement un signe haussier. Au cours du mois d’août de l’année dernière, avant le début de la course haussière, des signaux similaires étaient présents.

Prix ​​Bitcoin

Au moment de la rédaction, le prix de BTC est d’environ 42,7 000 $, en hausse de 9,5% au cours des 7 derniers jours. Au cours du mois dernier, la crypto a gagné 23,5% en valeur.

Vous trouverez ci-dessous un graphique qui montre la tendance du prix de la crypto au cours des 3 derniers mois :

Le prix de la BTC grimpe en flèche | Source : BTCUSD sur TradingView

Bitcoin semble avoir pris une forte tendance à la hausse alors que la crypto approche les 43 000 $. On ne sait pas si BTC peut continuer le rallye et aller au-delà de ce point, ou s’il va s’écraser à nouveau comme au début du mois. Si les indicateurs discutés ci-dessus sont valables, une course haussière semble plus probable pour le moment.