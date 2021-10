Bitcoin s’approche d’un niveau record, Tilray en hausse de 15% | Invezz

Au cours des dernières 24 heures, le marché de la crypto s’est mélangé, avec certaines crypto-monnaies en vert et d’autres en rouge. Le Bitcoin (BTC/USD) a gagné environ 2% depuis hier, évoluant progressivement vers son ATH de 64 888,99 $. Dans le top 10, XRP (XRP/USD) et Ethereum (ETH/USD) ont affiché des gains, chacun d’environ 1%.

Actions américaines dans le secteur vert

Hier, tous les principaux indices boursiers américains étaient dans le vert. Le NASDAQ100 et le SPX500 ont tous deux augmenté de 0,7%. 10 des 11 secteurs du SPX500 sont devenus positifs. Le plus grand gagnant a été le fournisseur de services publics Dominion Energy avec un gain de 4,5%, suivi de Deere & Co (+ 3,4%) et de Boston Scientific (+ 3,1%).

La franchise de magasins Ulta Beauty a perdu 10,6% après que les investisseurs ont réagi négativement aux perspectives les plus récentes de la société. Ulta a partagé son intention d’investir dans des options de livraison plus rapides, mais cela n’a pas rassuré les investisseurs, qui s’attendaient à une augmentation des ventes de maquillage à la réouverture du monde. Western Union a perdu 5,3% hier.

Tilray gagne 15%

La société canadienne de cannabis médical Tilray a annoncé la nomination d’un nouveau président, à laquelle les investisseurs ont réagi positivement.

Les actions de la société de logiciels Cloudflare en hausse de 20%

Le spécialiste des logiciels de réseau Cloudflare, dont l’action a gagné 20 % cette semaine, est un gagnant encore plus important. À ce jour, ils ont augmenté de plus de 130 %. Récemment, Cloudflare a annoncé une prochaine collaboration avec Microsoft.

CAD volatile avant la publication des données de l’IPC

Les données mensuelles de l’indice des prix à la consommation seront publiées au Canada à 12h30 GMT aujourd’hui, laissant le dollar canadien vulnérable à la volatilité.

IAG perd 10% cette semaine

IAG a de nouveau perdu 5,8%, subissant deux jours consécutifs de pertes. Le groupe aérien a perdu près de 10% au cours des deux premiers jours de la semaine. IAG, qui détient British Airways, a fait face à la colère des investisseurs au milieu des informations selon lesquelles l’aéroport d’Heathrow augmenterait les tarifs des compagnies aériennes. Les actions des opérateurs de vols bon marché Ryanair et EasyJet ont également perdu de la valeur.

Marchés mixtes de l’Est et de l’Europe

Les marchés asiatiques et les marchés européens ont ouvert de façon mitigée ce matin. Le HKG50 a affiché de petits gains et le UK100 a ouvert un point de plus. China50 et JPN225 ont affiché de légères baisses. GER40 et FRA40 ont obtenu les pires résultats, ouvrant respectivement 19 et 18 points de moins.

