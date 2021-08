Bitcoin s’arrête à 46 000 $ alors que Solana brise 70 $ après une augmentation hebdomadaire de 90% (surveillance du marché) Crypto new media

Après plus de volatilité et une chute en dessous de 45 500 $, le bitcoin s’est calmé juste au-dessus de 46 000 $. La plupart des altcoins ont également retracé au cours des dernières 24 heures, à l’exception apparente de Polkadot et Solana. DOT a encore augmenté de 10 %, tandis que SOL a établi un nouvel ATH à 75 $.

Bitcoin se calme à 46 000 $

Les derniers jours se sont bien déroulés pour les taureaux BTC, car la crypto-monnaie a atteint un peu plus de 48 000 $ au cours du week-end. Cela s’est produit après une session de récupération de 3 000 $ samedi.

Cependant, les tables ont tourné depuis lors, et le bitcoin a commencé à perdre progressivement de la valeur. En quelques heures, l’actif est tombé en dessous de 47 000 $ et a continué à baisser.

En conséquence, il est tombé à 45 250 $ (sur Bitstamp). Après ce creux de quatre jours, les taureaux ont tenté une autre reprise mais ont été arrêtés à 46 500 $. BTC s’est maintenant calmé et se situe actuellement autour de 46 000 $.

Sa capitalisation boursière est restée supérieure à 850 milliards de dollars pendant plusieurs jours consécutifs. Sa domination sur les altcoins, cependant, a diminué un peu plus à 43,5%.

BTCUSD. Source : TradingView

Dernier record de SOL et augmentation de 10 % du DOT

La plupart du marché des altcoins a imité les performances du bitcoin au cours des dernières 24 heures, ce qui signifie qu’ils sont en rouge. Cela inclut Ethereum, qui a diminué d’environ 2,5% et se situe actuellement en dessous de 3 200 $.

Deux des gagnants les plus importants récemment – ​​ADA et XPR – ont chuté de 3,5 % et 6,25 % en une journée à 2,1 $ et 1,2 $, respectivement.

Uniswap (-2,5%), Bitcoin Cash (-2%) et Chainlink (-2%) sont également dans le rouge. En revanche, Polkadot a bondi de 10 % et se situe actuellement au-dessus de 26 $.

Solana, dont la valeur en USD est en baisse depuis le week-end, a surperformé le reste des alternatives à plus grande capitalisation. Après avoir trouvé une place dans le top dix, SOL a de nouveau bondi de 20% et a atteint un nouveau record historique à 75 $ il y a des heures.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

Le top 100 a un nouveau représentant – Audius. L’AUDIO a explosé de 105 % en un jour et de 155 % en une semaine pour un prix de 3,5 $. D’autres gains proviennent de Terra (21 %), NEAR Protocol (14 %), Elrond (12 %), Kusama (11 %) et Huobi Token (10 %).

La capitalisation boursière de la crypto a récupéré environ 40 milliards de dollars depuis le creux d’hier, mais elle est toujours à un peu moins de 2 000 milliards de dollars.

