Bitcoin se comporte comme un actif à risque, mais voici pourquoi il s’agit toujours d’une opportunité d’achat

in

Tard mardi, le marché des crypto-monnaies a continué de chuter aussi bas que début août, parallèlement aux actifs mondiaux les plus risqués.

Contrairement à l’or qui a enregistré des rendements positifs, même s’il n’était que de 0,5% depuis la clôture de vendredi, il se comporte toujours comme une valeur refuge. Pendant ce temps, Bitcoin se comporte “comme un actif à risque à court terme”, car il a chuté de plus de 17% cette semaine dans une vente largement ciblée, a noté Arcane Research.

“Alors que le bitcoin se comporte actuellement comme un actif à risque, le marché est un dispositif permettant de transférer de l’argent de l’impatient vers le patient.”

Avec cette dernière baisse, Bitcoin a chuté à 39 500 $, Ether est passé à environ 2 650 $ et la capitalisation boursière totale de la crypto a presque touché 1,85 billion de dollars.

Le taux de financement reste globalement négatif, le plus élevé sur Binance et Huobi à 0,01%, ce qui est positif pour le marché.

Mais depuis lors, le marché s’est redressé à 1,97 billion de dollars, le BTC oscillant autour de 42 000 $ et l’ETH juste en dessous de 2 900 $.

Tout est sur la bonne voie $ BTC pic.twitter.com/wSRzwbMo8w – fooo (@bitcoinpanda69) 21 septembre 2021

L’action sur les prix “démontre que Bitcoin n’est pas à l’abri de la vente d’actifs à risque sur les marchés traditionnels”, a déclaré Antoni Trenchev, co-fondateur du prêteur crypto Nexo.

“Bitcoin doit reprendre la moyenne mobile sur 200 jours à 46 000 $ et se consolider avant qu’un soupir collectif puisse être émis.”

En quelques semaines, cette action sur les prix fait passer le sentiment du marché d’une « cupidité extrême » à une « peur extrême ». L’indice Crypto Fear and Greed a une lecture de 21, contre 27 hier et 49 la semaine dernière, alors que le mois dernier, il était de 79.

Cependant, tout comme le marché boursier, le marché de la cryptographie connaît une saisonnalité, septembre étant historiquement un mois en baisse. On pourrait s’attendre à ce que le quatrième trimestre ramène les taureaux.

Septembre est mauvais. Octobre est super.

Novembre est super.

Décembre est génial. Achetez la putain de trempette. pic.twitter.com/eyv75BkgC4 – Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 21 septembre 2021

Avec la dernière baisse de Bitcoin au milieu des turbulences sur les marchés financiers mondiaux, il se comporte comme un actif à risque, mais même dans ce cas, beaucoup le voient comme une opportunité d’acheter la baisse.

“Je pense que c’est encore une autre opportunité d’achat”, a tweeté SpartanBlack, partenaire du fonds de cryptographie The Spartan Group, en expliquant que les inquiétudes du marché sont “exagérées et sont pour la plupart des facteurs transitoires”.

En commençant par la situation d’Evergrande, le géant chinois de l’immobilier est actuellement au bord du défaut avec un passif de 300 milliards de dollars, mais “le gouvernement central ne permettra pas que cela se déroule dans le domaine public sans avoir un plan en place”, a-t-il déclaré. .

Les craintes diminuent déjà alors que la banque centrale chinoise injecte des liquidités dans le système financier, ce qui a apaisé les inquiétudes des investisseurs, comme le montre la reprise des marchés à l’échelle mondiale.

Combiné avec la situation d’Evergrade et l’affaiblissement de l’inflation en août, c’est pourquoi la Réserve fédérale n’adoptera probablement pas non plus une position belliciste.

“Les politiques monétaires et budgétaires accommodantes et la reprise macroéconomique suggèrent toujours une stratégie d’achat à la baisse”, a déclaré Angelo Meda, responsable des actions chez Banor SIM à Milan.

En ce qui concerne les avertissements de la SEC concernant la cryptographie et la DeFi, Spartan pense que la réglementation est bonne pour le secteur. Ils élimineront les incertitudes et permettront au capital institutionnel de participer plus librement.

“Résumé : cette tempête aussi passera et passera rapidement”, a déclaré Spartan, notant qu’aucun de ces risques/événements ne ressemble à ceux qui pourraient faire dérailler le marché, du moins, pas encore, sans parler “qu’il y a encore une tonne de capital sur les lignes de touche et plus entrant dans la classe d’actifs chaque jour.

Bitcoin BTC

42 063,39 $

+0.27%

-2,67%

-11,52%

Ethereum ETH

2 899,89 $

-0,21%

-4,60%

-15,29 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.