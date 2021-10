Bitcoin se consolide au milieu de 60 000 $: Fantom (FTM) augmente de 13% (surveillance du marché)

Après plusieurs jours de flambées des prix impressionnantes et de sommets consécutifs sur plusieurs mois, le bitcoin s’est légèrement calmé mais se situe toujours au-dessus de 60 000 $. La plupart des altcoins stagnent également de manière inhabituelle, à l’exception de Fantom, qui a bondi de 13% en une journée.

BTC reste au-dessus de 60 000 $

La crypto-monnaie principale était tombée en dessous de 54 000 $ il y a à peine quatre jours avant qu’une nouvelle série de nouvelles concernant l’approbation par la SEC d’un ETF Bitcoin aux États-Unis ne propulse un énorme coup de pouce.

BTC a initialement reconquis 58 000 $ – un niveau qui n’en était pas capable auparavant – et a continué à grimper. Il a fait face à une certaine résistance au niveau psychologique de 60 000 $, mais a finalement réussi à le dépasser de manière décisive vendredi et samedi.

La poussée a culminé en atteignant 63 000 $, ce qui est devenu le prix le plus élevé depuis avril. Cependant, après s’être éloignés d’environ 3% de son sommet historique, les ours sont venus jouer et ont à nouveau conduit BTC vers le sud.

Dans les heures qui ont suivi, le bitcoin a perdu environ 3 000 $ de valeur à environ 60 000 $ mais, pour l’instant, il est resté au-dessus de ce niveau convoité. Sa capitalisation boursière est tombée à un peu moins de 1,150 billion de dollars, et la domination sur les alts se situe au-dessus de 46%.

BTCUSD. Source : TradingView

Décrochage Alts : Surtensions FTM

De manière atypique, la plupart des pièces alternatives sont également restées calmes après les récents gains. Ethereum a grimpé à 4 000 $ quelques jours seulement après être tombé en dessous de 3 500 $, mais en vain. Il a été arrêté net à un peu plus de 3 900 $ et se situe actuellement en dessous de ce niveau.

Binance Coin a été parmi les plus impressionnants ces derniers temps, mais une baisse de 2,7% depuis hier a porté l’actif à 465 $.

Cardano, Ripple, Polkadot, Dogecoin, Terra et Litecoin sont également dans le rouge des alts à plus grande capitalisation. En revanche, Solana et Uniswap ont marqué des gains mineurs.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

La plupart des titres alternatifs à faible et moyenne capitalisation n’ont pas non plus réussi à produire des fluctuations massives. Fantom fait partie des très rares exceptions. FTM a bondi de plus de 13% en une journée et a touché 2,25 $.

En fin de compte, la capitalisation boursière de la crypto a perdu 40 milliards de dollars par rapport au sommet d’hier et est actuellement inférieure à 2,5 billions de dollars.

La source