Bitcoin se consolide, Ethereum et Altcoins étendent leurs gains

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le prix du Bitcoin est resté bien au-dessus des niveaux de 33 500 $ et 34 000 $. Cependant, BTC a toujours du mal à dépasser la principale zone de résistance de 35 000 $. Actuellement (04:35 UTC), il se consolide en dessous de 35 000 $, tandis que de nombreux altcoins accélèrent.

En outre, la plupart des principaux altcoins montrent des signes positifs. L’ETH a progressé au-dessus des niveaux de résistance de 2 050 $ et 2 100 $. Le XRP / USD fait face à un fort intérêt vendeur proche de 0,65 $ et 0,66 $.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après une hausse constante, le prix du bitcoin a tenté de s’établir au-dessus de la résistance clé de 35 000 $. Cependant, les taureaux n’ont pas pu gagner du terrain, ce qui a entraîné une petite correction à la baisse en dessous de 34 500 $. Le prix consolide maintenant les gains au-dessus de 34 000 $. Le premier support majeur est proche du niveau de 33 500 $, en dessous duquel le prix pourrait tester 32 200 $.

La principale résistance à la cassure est toujours proche du niveau de 35 000 $. Une clôture au-dessus de 35 000 $ pourrait ouvrir les portes à un fort rallye dans les prochaines séances.

Prix ​​Ethereum

Le prix d’Ethereum a surpassé le bitcoin et dépassé les 2 000 dollars américains. Il est même passé au-dessus de 2 100 $, mais les ours ont défendu 2 150 $. Il consolide maintenant près de 2 100 $. Un support initial est proche du niveau de 2 050 $, en dessous duquel le prix pourrait tester 2 000 $.

S’il y a plus de gains, le prix pourrait effacer la résistance à 2 150 $. Dans ce cas, le prix pourrait monter jusqu’au niveau de 2 250 $.

Prix ​​du BNB, LTC, DOGE et XRP

Binance Coin (BNB) a grimpé plus haut et a testé la résistance de 300 $. BNB consolide maintenant des gains proches de 300 $ et pourrait corriger à la baisse. Le principal support à la baisse est proche du niveau de 280 $. Inversement, le prix pourrait encore augmenter s’il se situe au-dessus de 300 $.

Litecoin (LTC) a prolongé son mouvement haussier au-dessus de la résistance de 135 $. Cependant, les taureaux ont lutté près de la résistance de 142 $. S’il y a une correction à la baisse, le prix pourrait trouver des offres fortes près de 132 $ et 130 $. A la hausse, $ 142 est une barrière décente, suivie de 150 $.

Dogecoin (DOGE) se consolide toujours près du niveau de 0,250 $. Une résistance initiale est proche du niveau de 0,265 $. Si les taureaux parviennent à effacer 0,265 $, le prochain arrêt majeur pourrait être proche du niveau de 0,300 $. Peut-être qu’une résistance intermédiaire est proche de 0,280 $.

Le prix du XRP a dépassé la résistance de 0,65 $, mais il n’y a pas eu de suivi. Il a échoué près de 0,66 $ et consolide maintenant près de 0,64 $. S’il y a une nouvelle baisse, le prix pourrait tester 0,62 $. Le principal support de cassure se forme maintenant près du niveau de 0,60 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont généré plus de 10%, notamment KSM, COMP, BSV, ZIL, AAVE, BTT, EGLD, NEO, LEO, ZEC, SNX, ATOM, ANKR et CEL. Parmi ceux-ci, KSM a augmenté de plus de 30% et a dépassé le niveau des 230 $.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin fait toujours face à une forte résistance proche du niveau de 35 000 $. Si BTC continue de se battre à près de 35 000 $, il existe un risque d’une autre réaction baissière vers 32 200 $.

_____

Trouvez le meilleur prix pour acheter/vendre des crypto-monnaies :