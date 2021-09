Bitcoin se déplace en tandem avec le S&P 500 alors que la Fed entame sa réunion; Le financement devient négatif

Des sentiments de « peur extrême » entrent sur le marché lors de la dernière baisse, mais lorsque tout le monde voit l’obscurité, il est temps d’ajouter des risques et de le faire « progressivement ».

Le marché de la cryptographie a fortement chuté lundi, passant plus bas que le creux de début septembre. Le prix du Bitcoin est tombé à 40 100 $ tandis que l’Ether a touché près de 2 800 $, et la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est tombée à 1,92 billion de dollars.

Au moment de la rédaction, Bitcoin est revenu au-dessus de 43 000 $, Ether 3 000 $, et la capitalisation boursière totale est également revenue au-dessus de 2 000 milliards de dollars.

El Salvador a acheté cette baisse comme l’a tweeté le président Nayib Bukele lundi, ajoutant que le pays d’Amérique centrale a porté ses avoirs totaux à 700 BTC avec le dernier achat de 150 BTC.

“Ils ne peuvent jamais vous battre si vous achetez les trempettes”, a déclaré le président.

Au cours des dernières 24 heures, 210 200 commerçants ont été liquidés pour 1,24 milliard de dollars.

Cette vente a fait passer le taux de financement de Bitcoin perpétuellement en négatif dans l’ensemble, jusqu’à -0,368% sur OKEx. Les contrats avec marge USD ou USDT sur Huobi et Binance sont les seuls positifs à 0,0077 % et 0,01 %, respectivement.

Les shorts de Bitcoin sur les marchés à terme ont en fait augmenté à 1 187 contrats, le plus important depuis début août, selon les données de la CFTC publiées vendredi.

“Certains ont attribué la baisse soudaine à la situation actuelle d’Evergrande en Chine, qui a déjà provoqué des troubles sur les marchés traditionnels”, a écrit Jonas Luethy, un vendeur chez le courtier d’actifs numériques basé au Royaume-Uni GlobalBlock.

7/ Potentiel de vente en provenance d’Asiehttps://t.co/YSzbKYGr8P – Delphi Digital (@Delphi_Digital) 20 septembre 2021

Selon Vijay Ayyar, responsable de l’Asie-Pacifique avec l’échange crypto Luno, la toile de fond actuelle des grands événements d’actualité est la raison pour laquelle Bitcoin et les actions sont étroitement liés. “Il y a un peu d’incertitude sur les marchés avec les prochaines négociations et réunions de la Fed”, a-t-il déclaré.

La corrélation de Bitcoin avec le Nasdaq sur une base de 30 jours est toujours positive depuis février de l’année dernière. Au fur et à mesure que Bitcoin devient plus courant et s’intègre aux marchés financiers mondiaux, il peut réagir davantage aux changements dans l’appétit pour le risque qui animent le sentiment mondial.

«Les marchés mondiaux continuent de se déverser, la crypto va juste faire le tour. Si les marchés commerciaux récupèrent ce qu’ils ont perdu au cours des derniers jours, la crypto le fera aussi », a déclaré le trader Don Alt.

Comme nous l’avons signalé, la baisse du marché de la cryptographie est conforme à celle des marchés boursiers mondiaux. Septembre a en fait le pire bilan de tous les mois, et l’histoire montre que les ventes ont tendance à reprendre dans la seconde moitié du mois.

Le S&P 500 a chuté de 1,7%, enregistrant sa pire journée depuis mai et le Dow Jones a également connu sa plus forte baisse sur une journée de 1,8% depuis juillet. Le Nasdaq, riche en technologies, a chuté de 2,2%.

Pendant ce temps, les prix des obligations ont augmenté alors que les investisseurs recherchaient la sécurité, poussant le rendement du Trésor à 10 ans à 1,31%.

À court terme, Bitcoin est un esclave du S&P. Les extrêmes de la peur et de la cupidité entraînent une corrélation ultra-élevée.

Aujourd’hui, nous sommes dans la Peur Extrême. La bonne nouvelle est qu’un certain nombre de mesures suggèrent que S&P est proche du fond. pic.twitter.com/D2evJGntg3 – Charles Edwards (@caprioleio) 20 septembre 2021

Les investisseurs de tous les marchés affluent sur la touche en septembre au milieu de plusieurs risques émergents pour le marché. Les investisseurs craignent un effet de contagion sur les marchés financiers de l’immobilier chinois en difficulté, bien que les ondes de choc ne devraient pas vraiment aller au-delà du marché chinois.

Une autre grande chose cette semaine est la Réserve fédérale qui entame une réunion de deux jours mardi. Alors que les investisseurs craignent que la banque centrale ne signale qu’elle est prête à commencer à réduire ses mesures de relance monétaire dans un contexte d’inflation galopante et d’amélioration du marché du travail, la réaction du marché boursier avant elle pourrait inciter les responsables à ne pas le faire.

Thomas Lee, responsable de la recherche chez Fundstrat Global Advisors, a qualifié cela de “très bonne opportunité d’achat”.

S’adressant à CNBC, Lee a déclaré que cette forte baisse ne représente pas nécessairement un creux pour le marché, mais que cette “sorte de vente à grande échelle” est un “moment pour ajouter progressivement”.

“Nous sommes à un moment où tout le monde ne voit que l’obscurité et les inconvénients et généralement cela lorsque vous voulez ajouter des risques.”

