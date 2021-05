Bitcoin se déplace sur le côté, mais semble prêt pour une semaine lunaire

Compartir

Bitcoin a retesté la résistance sur son chemin jusqu’à 60000 $ et a été refusé pour le support. Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie à 57500 $ avec un mouvement latéral sur les délais de plus en plus élevés.

BTC se déplace latéralement sur le graphique journalier. Source: BTCUSD Tradingview

Le commerçant anonyme IncomeSharks a établi un soutien à 53000 $ avec 59000 $ comme objectif de prix initial que BTC a réussi à atteindre. Cependant, la pression de vente sur cette marque semble élevée, car de nombreux investisseurs de détail continuent de stimuler l’action des prix.

Dans les prochains jours, le trader Pentoshi s’attend à ce que le prix du BTC gagne suffisamment d’élan pour briser la résistance au détriment des altcoins. Comme l’a dit le trader, la domination de Bitcoin pourrait rebondir à court terme, après être tombée en dessous de 50%:

Je pense que $ BTC montera en flèche la semaine prochaine. La gamme PoC de 90 jours est la confluence avec tous les ema de 4 heures agissant comme support. La dernière chose que je veux faire est de me surexposer dans ce mouvement.

L’analyste Willy Woo partage la même thèse et prédit bientôt une migration de capitaux d’altcoins vers BTC. Comme indiqué ci-dessous, la domination de BTC est entrée dans une zone de «forte probabilité» pour un renversement de tendance, comme indiqué par Woo.

Source: Willy Woo

De nombreux investisseurs se demandent si le BTC a atteint un sommet local, comme il l’a fait en janvier 2018, lorsqu’un marché baissier de 3 ans a commencé. Cependant, Woo estime que ce cycle a des indicateurs différents avec une grande quantité de BTC passant des investisseurs à court terme à des «détenteurs forts».

Source: l’approvisionnement en BTC est entre de bonnes mains

Comme vu ci-dessus, en 2017, la BTC a connu une course parabolique et le nombre de pièces détenues par les investisseurs à court terme a augmenté. Le contraire s’est produit dans cet enfermement. À mesure que le prix du BTC augmente, le pourcentage de son offre qui va aux détenteurs à long terme augmente d’une manière “sans précédent”. Woo a ajouté:

Nous n’allons en aucun cas entrer dans un marché baissier. C’est évident cette semaine à partir de l’action des prix, mais pas si évident il y a 2 semaines lorsque le ciel tombait. Les pièces de monnaie entrant dans les trésors d’entreprises sont susceptibles d’avoir un impact.

Bitcoin support fondamental le sentiment haussier

Plusieurs indicateurs BTC indiquent une appréciation des prix. L’analyste William Clement a indiqué que l’offre de Bitcoin entre les mains d’entités de 100 à 1000 BTC montre des similitudes avec une période de consolidation en janvier.

À ce moment, la métrique n’a pratiquement enregistré aucune oscillation jusqu’à ce qu’elle augmente. Cela a coïncidé avec le prix du BTC qui prend de l’ampleur et atteint de nouveaux sommets sans précédent. Comme on le voit ci-dessous, le graphique semble être similaire.

Source: Glassnode via William Clemente

En avril, le marché des dérivés de la BTC a connu de fortes variations du taux de financement sur toutes les plateformes d’échange. En revanche, le mois de mai a été plus stable pour ce secteur avec des taux de financement inférieurs à 0,05%, ce qui suggère une action des prix «plus saine».

Que les taux de financement de la CTB montrent une stabilité. Source: Glassnode via William Clemente