Bitcoin se négocie au-dessus de 57 500 $ et les principaux altcoins sont à la hausse ce 14 octobre

Bien que Bitcoin se négocie au-dessus de 57 500 USD ce 14 octobre, il convient de noter qu’au cours de la journée, il a dépassé à plusieurs reprises la barre des 58 000 USD.

Bitcoin dépasse les 57 500 $ ce 14 octobre

Nous ouvrons notre rapport sur les prix pour ce 14 octobre en examinant l’évolution du prix du Bitcoin (BTC), qui, par rapport à ce qui a été vu hier, est en hausse avec des gains de 4,7% et se négocie à environ 57 712 USD par unité à l’époque. de l’édition.

Cela se reflète dans les données publiées dans notre section CryptoMarkets, où les moments les plus notables ont peut-être été les moments de la journée où Bitcoin a été coté au-dessus de 58 000 USD. Bien qu’elle soit inférieure à cette mesure, les analystes et les passionnés soulignent que les conditions seraient en place pour que la monnaie numérique continue d’augmenter dans les prochains jours, de sorte que les attentes grandissent autour de possibles sommets historiques pour la monnaie numérique.

Evolution du prix du Bitcoin ce 14 octobre

Les principaux altcoins réagissent également à la hausse ce 14 octobre

Mais pas seulement Bitcoin capitalise sur les gains en ce moment, puisque les principaux altcoins sont également à la hausse pour la matinée de ce 14 octobre, capitalisant sur certaines de ces augmentations assez remarquables.

Pour aujourd’hui, l’augmentation capitalisée par Polkadot (DOT), un token associé au réseau Blockchain du même nom, qui capitalise à l’heure actuelle une augmentation de 17,4% et est cotée à environ 41,2 $ US l’unité est particulièrement frappante. Cette augmentation serait associée à la publication du calendrier de lancement de ses parachaines, ce qui donnerait au réseau une plus grande convivialité.

De leur côté, les principaux altcoins comprennent également des boîtiers tels que Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA), XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Terra (LUNA), Uniswap (UNI), Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK) et bien d’autres, qui capitalisent des hausses entre 4% et 10% pour la matinée de ce 14 octobre.

Gagner et perdre des crypto-monnaies du jour

Enfin, ci-dessous, nous mettons en évidence les cas avec les fluctuations les plus prononcées de la journée :

Principaux gagnants

Top perdants

