Bitcoin se négocie comme une couverture contre l’inflation pour la première fois en raison des performances décevantes de l’or

Dépassant 69 000 $, Bitcoin a atteint mercredi un nouveau record historique alors qu’il s’échangeait comme couverture contre l’inflation.

«C’était la première fois que BTC était négocié en tant que couverture contre l’inflation. Les natifs de la crypto ont maintenant de grandes poches et donc la possibilité de changer les récits. Perception => Réalité », a déclaré le trader et économiste Alex Kruger.

La forte hausse survenue après que les données de l’IPC ont montré que l’inflation américaine a atteint son taux annuel le plus élevé en 30 ans à 6,2% en octobre n’a pas duré longtemps, et Bitcoin est rapidement tombé à 62 755 $.

Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie à 64 790 $.

L’inflation à 6,2 % signifie que si nous la gardons stable pendant 10 ans, vos 100 000 $ deviendront alors 54 800 $. La composition est une force puissante. Satoshi a 🍿 quelque part en ce moment. #Bitcoin pic.twitter.com/THtshLF1Y0 – David Marcus (@davidmarcus) 10 novembre 2021

Il en a été de même pour Ether, qui a atteint un nouveau sommet à 4 870 $, a chuté d’un peu moins de 4 500 $ et se situe à un peu moins de 4 700 $. Au cours de cette vague de volatilité, la capitalisation boursière totale de la crypto a dépassé les 3,1 billions de dollars, pour tomber sous le marché des 3 billions de dollars, mais n’a pas encore remonté au-dessus.

En raison de cette volatilité, 172 576 traders ont été liquidés au cours des dernières 24 heures pour plus de 700 millions de dollars, dont 47,4 % pour Binance. Cependant, le principal échange cryptographique ne fournit pas de chiffres complets.

Le taux de financement sur les contrats perpétuels Bitcoin est désormais normalisé, actuellement négatif sur OKEx et FTX tout en étant le plus élevé sur Huobi à 0,0165%.

Plus tôt cette semaine, l’indice Crypto Fear and Greed, qui est passé à 84, est tombé à 77, ce qui représente toujours une « cupidité extrême », contre une « peur extrême » avec une lecture de 20 fin septembre.

« Les gens recherchent des endroits où placer leur argent », a commenté JJ Kinahan, stratège en chef des marchés chez TD Ameritrade, en déplacement.

Actuellement, les gens ont besoin d’un actif dans lequel investir qui croît plus rapidement que le taux d’inflation, et la crypto est parmi les très rares qui surperforment vraiment ici.

L’USD et l’or en ont profité, mais pas les actions

Ce nouveau sommet peut clairement s’expliquer par l’argument fondamental qui a gagné du terrain ces derniers mois selon lequel Bitcoin est une couverture contre l’inflation. Contrairement au bitcoin, dont l’offre fixe ne peut pas être gonflée par un gouvernement ou une banque centrale, les 40% de l’offre du dollar américain n’ont vu le jour qu’au cours des 12 derniers mois.

« Bitcoin continue de profiter du rallye qui a commencé en août et s’est accéléré en septembre et octobre », a déclaré Sui Chung, directeur général de CF Benchmarks. Après que l’ETF à terme Bitcoin ait entraîné les prix des crypto-monnaies le mois dernier, ce mois-ci, il « semble maintenant être alimenté par l’inflation soutenue à laquelle nous assistons dans toutes les grandes économies du monde ».

3/ Il semble y avoir une fusion sur les marchés mondiaux avec des participants qui recherchent le dessus en raison de bénéfices positifs et en prévision de la réouverture du commerce mondial. Nous nous attendons à ce que cette tendance haussière se perpétue à court terme. – QCP Capital (@QCPCapital) 11 novembre 2021

L’indice des prix à la consommation aux États-Unis a bondi jusqu’à 6,2 % sur une base annuelle, l’essence menant la hausse. Le nombre d’Américains déposant des demandes d’allocations de chômage est également tombé à son plus bas niveau en 20 mois.

En réaction aux nouvelles de l’inflation, le marché boursier a plongé, contrairement au mouvement haussier initial de Bitcoin. La lecture chaude de l’inflation aux États-Unis a exacerbé les craintes qu’elle ne renouvelle la pression sur les décideurs politiques pour qu’ils relèvent les taux d’intérêt.

L’or a également été le bénéficiaire des investisseurs à la recherche de couvertures contre l’inflation alors qu’il a atteint un sommet de cinq mois.

Les rendements du Trésor américain ont également augmenté. Alors que les rendements de l’obligation de référence à 10 ans ont augmenté le plus depuis février, les rendements réels qui tiennent compte de l’inflation ont atteint des niveaux record. L’indice du dollar a également atteint un sommet en 16 mois en dépassant les 95.

Mais l’or n’est pas le choix préféré

Alors que l’or progresse également, Christopher Wood, responsable mondial de la stratégie d’actions chez Jefferies, s’est tourné vers Bitcoin en ajoutant une autre allocation de cinq points de pourcentage à Bitcoin en plus de l’allocation existante de 5% qu’il a faite en décembre dernier.

Cette augmentation de l’allocation de Bitcoin s’est faite au détriment de l’or, qui est en baisse de 2,44% depuis le début de l’année par rapport à la tendance haussière de 125% de Bitcoin.

Mais Wood n’abandonne pas encore les métaux précieux non plus, bien qu’il ait déclaré dans sa note hebdomadaire aux investisseurs intitulée «Greed and Fear» qu’il est risqué pour les insectes d’or vieillissants d’ignorer la réalité de Bitcoin étant un concurrent du lingot en tant que magasin de valeur.

Bien qu’Ether ne fasse pas partie de son portefeuille de fonds de pension car il ne s’agit pas d’une réserve de valeur, Wood a déclaré que l’ETH continuerait probablement à surperformer le bitcoin dans les mois à venir. L’ETH est en hausse de 550% depuis le début de l’année.

L’acceptation croissante de la cryptographie et l’arrivée de Bitcoin ETF aux États-Unis « signifient qu’il est temps de procéder à un nouvel ajustement du portefeuille mondial des fonds de pension libellés en dollars américains qui a été mis en place à la fin du 3T02 (troisième trimestre de 2002) comme moyen de couvrir le risque d’effondrement de l’étalon papier en dollars américains », a déclaré Wood dans la note.

« À cet égard, la performance de l’or cette année reste extrêmement décevante compte tenu des taux négatifs en Amérique. »

6/ Nous pourrions entrer dans une phase où BTC est pris dans une boucle de rétroaction positive où les gros titres « à risque » et « sans risque » voient des augmentations de prix significatives. En effet, la BTC est considérée à la fois comme un actif à risque macro et comme une couverture contre l’inflation. – QCP Capital (@QCPCapital) 11 novembre 2021

En plus de contester la finance traditionnelle, la technologie de la crypto et de la blockchain a également le « potentiel de déclencher la fin de la norme de papier en dollars actuels », a déclaré Wood, car selon lui, la norme de papier en USD vit déjà sur du temps emprunté depuis l’ancien président américain. Richard Nixon a retiré le support en or.

« Il est de plus en plus évident que les banquiers centraux du monde développé sont désormais pris dans un piège de leur propre initiative dans le sens où ils n’ont pas été en mesure d’échapper à une politique non conventionnelle au cours des 13 années écoulées depuis que Ben Bernanke a adopté pour la première fois l’assouplissement quantitatif fin 2008. «

Dans le monde des ETF

La première approbation de Bitcoin Futures ETF a conduit Bitcoin à amorcer son rallye le mois dernier, marquant le début du quatrième trimestre haussier, qui se poursuit maintenant ce mois-ci.

Mercredi, les deux ETF à terme Bitcoin BITO et BTF ont eu leur plus gros volume de jours en deux semaines, a noté Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg, ajoutant que le volume d’options sur BITO a également été énorme, voyant déjà environ la moitié du volume d’options comme GLD.

Au milieu de cela, Bitwise Asset Management a retiré sa demande d’inscription d’un ETF à terme Bitcoin, une décision également prise par Invesco, en raison des coûts de roulement élevés, car les produits à plus long terme se négocient généralement à un prix supérieur au prix au comptant.

3/ N’importe quel ETF est un grand pas, donc c’était une vraie percée… même si bien sûr, nous savions qu’il y aurait des défis. D’une part, les contrats à terme sur bitcoins se négocient historiquement en contango. En conséquence, un ETF à terme sur bitcoin glissant sous-performera généralement le bitcoin au comptant. – Matt Hougan (@Matt_Hougan) 10 novembre 2021

La société, cependant, a conservé son dossier pour un fonds Bitcoin soutenu physiquement.

« En fin de compte, ce que de nombreux investisseurs veulent, c’est un ETF bitcoin au comptant. Nous pensons que c’est possible », a écrit Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise sur Twitter.

« Donc Bitwise continuera à poursuivre cet objectif, et nous chercherons d’autres moyens d’aider les investisseurs à accéder aux incroyables opportunités de la cryptographie. »

