Bitcoin se négocie toujours dans le canal haussier malgré la rupture du soutien des prix

MintingM, une société de gestion d’actifs cryptographiques basée à Mumbai, en Inde, a déclaré que la crypto-monnaie est toujours dans une tendance à la hausse claire, faisant des hauts et des bas plus élevés sur la période quotidienne. Comme le montre le graphique ci-dessous, le canal haussier ou haussier, représentant des sommets et des creux plus élevés, peut être identifié par des lignes de tendance reliant les creux du 20 juillet et du 29 septembre et les sommets des 30 juin et 7 septembre.

