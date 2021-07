Bitcoin se prépare à un choc d’approvisionnement «très similaire» à celui d’octobre-novembre, déclare SkyBridge Capital CIO

in

En tant que tel, le risque-rendement pour l’actif “très non corrélé” Bitcoin est désormais “à nouveau biaisé à la hausse” alors que les détenteurs forts s’accumulent par rapport à ceux qui sont entrés sur le marché à la fin de l’année dernière.

S’échangeant autour de 33 000 $, rien n’a changé pour le prix du bitcoin car il reste sur un marché du crabe, compris entre 30 000 et 40 000 $.

Conformément à la baisse de Bitcoin, Ether est passé momentanément en dessous de 2 000 $ pour toucher 1 975 $ avec la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie supérieure à 1,4 billion de dollars. ETH -6,10% Ethereum / USD ETHUSD 1 975,76 $

Bitcoin (BTC) n’est actuellement en hausse que d’environ 13% depuis le début de l’année après avoir effacé tous ses gains lors de la récente vente après le sommet historique de 65 000 $ en avril. Depuis, son prix a baissé d’un peu moins de 50 %.

Avec ces gains YTD, Bitcoin est désormais l’un des actifs numériques les moins performants cette année, jusqu’à présent, car il continue de sous-performer à chaque rebond.

En comparaison, sur le marché traditionnel, le S&P 500 est en hausse de 16,73 % depuis le début de l’année, le WTI de 55 % et le dollar a augmenté de 1,32 %, tandis que l’or est en baisse de 4,60 % en 2021.

Selon une liste de rendements ajustés au risque par classe d’actifs par Goldman Sachs, Bitcoin est proche du bas.

Sur la base du ratio de Sharpe, ajustant les rendements d’un actif en fonction de la volatilité, l’actif cryptographique s’est mieux comporté que l’or et les bons du Trésor, mais est pire que tout ce qui se passe dans le domaine des actions.

Bitcoin, cependant, est un actif à risque qui, en un an seulement, est passé de 3 800 $ à près de 65 000 $. Sa volatilité est également une caractéristique, selon les participants au marché de la cryptographie, plutôt qu’un bogue.

Pendant ce temps, Jeff Dorman de la société de gestion d’actifs cryptographiques Arca a déclaré que le récit de Bitcoin comme réserve de valeur, or numérique et couverture contre l’inflation “n’a pas changé” avec la plupart des discussions maintenant sur où et comment investir dans la principale crypto-monnaie. .

La récompense du risque est maintenant «à nouveau biaisée à la hausse»

Comme nous l’avons signalé, le sommet de Bitcoin au premier semestre coïncide avec la vente d’entreprises institutionnelles, Ruffer Investment étant l’une d’entre elles, qui a réalisé un bénéfice de 1,1 milliard de dollars en seulement cinq mois en investissant dans le bitcoin.

Le grand promoteur de Bitcoin SkyBridge Capital en fait partie, ainsi que le co-directeur des investissements du gestionnaire de fonds, Troy Gayeski, qui a partagé dans une interview avec Bloomberg cette semaine qu’ils “ont coupé la position pour l’empêcher de croître davantage”, ce qui est une taille de position de 9%.

« Fin mars, nous avions plus de sorties et d’entrées. Et depuis lors, nous avons transformé une petite partie du capital en Ethereum »pour la diversification, a déclaré Gayeski.

Selon lui, Bitcoin sera le leader du marché en termes de valeur de magasin, et Ethereum (ETH) est jusqu’à présent un leader du marché en termes d’utilisation des transactions.

Parlant de l’état actuel de Bitcoin, a déclaré Gayeski, les données sur la chaîne suggèrent que «les détenteurs solides se réaffirment et accumulent de ceux qui sont entrés sur le marché à la fin de l’année dernière. Et cela se prépare à un certain type de choc d’offre très similaire à ce que nous avons eu en octobre-novembre dernier. »

Dans l’ensemble, Bitcoin reste fondamentalement un actif volatil, mais en même temps, il continue d’être très peu corrélé avec le risque-rendement désormais «à nouveau biaisé à la hausse».

En gestion active, l’idée est de trouver un actif à risque-rendement asymétrique, dont les rendements sont différenciés des actions et des taux.

“C’est ce qui nous a attirés vers Bitcoin au départ”, a déclaré Gayeski en ajoutant; en plus de cela, nous avons un environnement macro plus large de l’incroyable masse monétaire avec des rendements à un niveau record pendant que le cycle d’adoption de la crypto se poursuit.

