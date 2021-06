Bitcoin se prépare pour le prochain mouvement, Ethereum et Altcoins corrigent

Comparer

Le prix du Bitcoin a oscillé au-dessus des niveaux de 39 500 $ et 40 000 $. Cependant, BTC fait face à des obstacles proches des niveaux de 41 000 $ et 41 200 $. Il consolide actuellement (04:32 UTC) les gains et pourrait corriger les gains vers le support de 38 500 $.

En outre, la plupart des altcoins corrigent les gains. ETH n’a pas pu franchir le niveau de 2 600 $ et a corrigé en dessous de 2 550 $. Le XRP / USD a grimpé vers 0,90 $, mais n’a pas pu continuer à augmenter.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après une clôture au-dessus de 40 000 $, le prix du bitcoin a tenté une cassure au-dessus de 41 200 $. La BTC a lutté à deux reprises pour dépasser les 42 000 $ et a récemment corrigé à la baisse. Le prix se consolide maintenant à près de 40 000 $. Un support immédiat est proche du niveau de 39 200 $. Un support majeur se forme maintenant près du niveau de 38 500 $.

A la hausse, le prix fait face à une résistance proche de 40 500 $ et 41 000 $. La zone de cassure clé se forme maintenant à près de 41 200 $, au-dessus de laquelle le prix pourrait amorcer un nouveau rallye.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum n’est pas resté au-dessus du niveau de 2 600 $ et a lutté près de 2 650 $. ETH a initié une correction à la baisse en dessous des niveaux de 2 600 $ et 2 550 $. Il teste maintenant le niveau de 2 500 $. Toute nouvelle perte pourrait le porter vers le support de 2 450 $.

À la hausse, une résistance initiale est proche du niveau de 2 550 $. La prochaine résistance majeure est proche de 2 600 $, au-dessus de laquelle le prix pourrait revoir 2 640 $.

Prix ​​du BNB, LTC, DOGE et XRP

Binance Coin (BNB) n’a pas pu franchir le niveau de résistance de 380 $. BNB corrige les gains et pourrait bientôt tester le support de 365 $. Toute nouvelle perte pourrait nécessiter un mouvement vers le niveau de 350 $. Plutôt, une cassure A au-dessus de $ 380 pourrait ouvrir les portes d’un mouvement vers 400 $.

Litecoin (LTC) a du mal à franchir la zone de résistance de 180. Il se consolide au-dessus de 165 $, en dessous duquel il y a un risque de chute vers le niveau de 150. À la hausse, le prix devrait dépasser le niveau de 180 $ pour une évolution possible vers le niveau de 200 $.

Dogecoin (DOGE) est bloqué en dessous du niveau de résistance de 0,335 $. S’il y a une cassure nette au-dessus de 0,335 $, le prix pourrait tester la prochaine résistance majeure à 0,350 $. À la baisse, les taureaux pourraient protéger une rupture majeure à la baisse en dessous de 0,300 $.

Le prix du XRP a grimpé vers la zone de résistance de 0,90 $. Il n’a pas réussi à effacer 0,90 $ et a corrigé à la baisse. Le XRP se négocie désormais au-dessus de 0,85 $. S’il y a plus d’inconvénients, le prix pourrait tester la zone de support à 0,82 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

Plusieurs altcoins ont baissé de plus de 5%, notamment ICP, KSM, TFUEL, NANO, DOT, BAKE, FIL, ZIL, NEXO, SUSHI et FTM. En revanche, RUNE, GRT, AMP et SHIB ont augmenté entre 6 % et 24 %.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin montre des signes positifs au-dessus de 40 000 $. Tant qu’il se négocie au-dessus de 38 500 $, il y a une chance d’obtenir d’autres avantages au-dessus de 41 200 $.

