Bitcoin se prépare-t-il à une évasion?

Il semble y avoir de la lumière au bout du tunnel pour une fuite sur la base de divers indicateurs. Par exemple, la tendance à la baisse sur plusieurs mois observée dans l’indicateur de dynamique a augmenté.

Bitcoin (BTC) oscille entre 47 000 $ et 50 000 $ depuis qu’il a pris de l’ampleur par rapport aux creux de 42 000 $ observés il y a près de deux semaines.

Selon les derniers chiffres, l’analyste de marché Matthew Hyland a confirmé :

« Le bitcoin est sorti de la tendance baissière de plusieurs mois de l’indicateur de dynamique (délai d’un jour). Les deux fois précédentes, il a cassé une tendance baissière de plusieurs mois cette année, il a suivi un mouvement haussier massif. »

Hyland a également ajouté que le RSI quotidien sur le marché Bitcoin a également connu une percée.

L’indice de force relative (RSI) est un indicateur de dynamique utilisé dans l’analyse technique qui mesure l’ampleur des changements de prix récents pour évaluer les conditions de surachat ou de survente du prix d’un actif.

D’autre part, alors que Bitcoin prend de l’ampleur, l’indice du dollar américain (DXY) est en baisse. L’économiste Jan Wustenfeld a expliqué :

« Les marchés semblent aimer ce qu’ils entendent concernant les déclarations de la FED. Le Bitcoin monte, le S&P 500 monte, le DXY baisse dans des délais courts. »

La recherche montre que Bitcoin et le dollar américain sont inversement corrélés car, dans la plupart des cas, le BTC augmente lorsque la force du dollar diminue. Par exemple, lorsque Bitcoin a clôturé en 2020 avec un gain de 295%, l’indice du dollar américain (DXY) est tombé à son plus bas niveau en 32 mois.

Pendant ce temps, l’analyste de la chaîne Will Clemente pense que les mains fortes achètent les mains faibles du point de vue de la chaîne.

Les mains fortes sont des entités qui achètent et possèdent historiquement plus de 75 % de leurs pièces, tandis que les mains faibles achètent et possèdent moins de 75 % de leurs pièces.

Source de l’image : Shuttstock