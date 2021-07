Bitcoin se rallie à 40 000 USD sur la spéculation Amazon, les liquidations montent en flèche Crypto new media

Le prix du Bitcoin a formé une base de support solide au-dessus de 32 000 USD. En conséquence, BTC a entamé une forte augmentation et a cassé la résistance des 35 000 USD. Il a même dépassé les 39 000 USD avant de corriger à la baisse, mais il montre actuellement (04h05 UTC) toujours des signes haussiers au-dessus de 38 000 USD.

De même, la plupart des principaux altcoins prennent de l’ampleur. L’ETH a dépassé les niveaux de résistance de 2 250 et 2 300 USD. Le XRP est en hausse de plus de 10 % et il a même franchi la zone de résistance de 0,650 USD.

Les liquidations sur le marché des dérivés cryptographiques ont frôlé les 900 millions de dollars au cours des 4 dernières heures, menées par des positions courtes (92%), par données bybt.com. Plus de 80% des liquidations totales sont des positions de trading BTC.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Géant du commerce électronique Amazon cherche à accepter les paiements BTC « d’ici la fin de l’année », tandis que d’autres crypto-actifs de premier plan seront acceptés plus tard, CityA.M. rapporté, citant un initié non divulgué.

“Il s’agit d’une partie intégrale, bien discutée et intégrale du futur mécanisme de fonctionnement d’Amazon”, et “la directive vient du sommet… Jeff Bezos [the founder of Amazon] lui-même », a ajouté le rapport.

Comme indiqué la semaine dernière, Amazon cherche à embaucher un nouveau cadre pour superviser sa stratégie de monnaie numérique.

«Nous sommes inspirés par l’innovation qui se produit dans l’espace des crypto-monnaies et explorons à quoi cela pourrait ressembler sur Amazon. Nous pensons que l’avenir sera construit sur de nouvelles technologies qui permettent des paiements modernes, rapides et peu coûteux, et espérons apporter cet avenir aux clients d’Amazon dès que possible », a déclaré un porte-parole d’Amazon à Cryptonews.com à l’époque.

Prix ​​du bitcoin

Après avoir formé une base au-dessus de 32 000 USD, le prix du bitcoin a pris un élan haussier. BTC a franchi les niveaux de résistance de 35 000 USD et 36 500 USD. Il a même dépassé les 38 500 USD et s’est négocié près de la barrière des 40 000 USD. Un sommet s’est formé à près de 39 800 USD et le prix corrige maintenant les gains.

Un premier support à la baisse est proche du niveau de 37 800 USD. Le premier support majeur se forme maintenant près du niveau de 36 500 USD. A la hausse, la résistance hebdomadaire clé se forme maintenant près du niveau de 40 000 USD.

Selon Mike McGlone, Bloomberg Intelligence Stratège principal en matières premières, “le bitcoin est plus susceptible de revenir vers une résistance de 60 000 USD contre un support de 20 000 USD, si son historique de récupération de conditions trop froides similaires est un guide.”

@EricBalchunas @mikemcglone11 C’est une vision à chaud de la Chine. Rejeter des choses comme celle-ci montre généralement une peur que… https://t.co/SIIIhCsCVl – Jay Dilks (@DilksJay)

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum a également commencé une forte augmentation, similaire à celle du bitcoin. L’ETH a franchi les niveaux de résistance de 2 200 et 2 250 USD. L’ETH a même dépassé les 2 300 USD et consolide maintenant ses gains. S’il y a une clôture au-dessus de 2 320 USD, le prix pourrait accélérer à la hausse à court terme.

S’il y a une correction à la baisse, le prix pourrait tester le support de 2 250 USD. Le premier support clé se forme maintenant près du niveau de 2 200 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a gagné 9% et a franchi le niveau de résistance de 1,25 USD. L’ADA a même dépassé le niveau de 1,30 USD et montre maintenant des signes positifs. La prochaine résistance majeure à la hausse est proche de 1,40 USD. A la baisse, les haussiers pourraient rester actifs près de 1,25 USD.

Le litecoin (LTC) a dépassé les niveaux de résistance de 125 USD et 132 USD. LTC a même franchi le niveau des 135 USD, mais a du mal à franchir le niveau des 140 USD. S’il y a une clôture au-dessus de 140 USD, le prix pourrait accélérer à la hausse vers le niveau de 150 USD.

Dogecoin (DOGE) a gagné près de 15% et a franchi la zone de résistance de 0,20 USD. Le prix montre maintenant des signes positifs au-dessus de 0,20 USD. S’il s’établit au-dessus de 0,22 USD, il pourrait y avoir un mouvement constant vers le niveau de 0,25 USD.

Le prix du XRP a commencé une forte augmentation après avoir cassé la résistance de 0,600 USD. Le prix a même dépassé les niveaux de résistance de 0,635 USD et 0,655 USD. La prochaine résistance majeure à la hausse pour les haussiers est proche du niveau de 0,700 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins ont gagné plus de 10%, notamment AMP, BTT, ZIL, SUSHI, DGB, QNT, ALGO, RUNE, LINK, BTCB, HOT, RVN, BAKE et QTUM. Parmi ceux-ci, l’AMP a progressé de plus de 50 % et a franchi le niveau de 0,075 USD, avant de corriger à la baisse.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin montre des signes positifs au-dessus du niveau de 37 500 USD. Si BTC s’installe au-dessus de 39 000 USD et 40 000 USD, il pourrait y avoir plus d’avantages dans les sessions à venir.

_____

