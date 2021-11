Bitcoin se redresse et reste au-dessus de 57 000 $ ce 29 novembre

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La hausse capitalisée par Bitcoin ce 29 novembre se démarque, se remettant de la chute capitalisée le week-end dernier après le Black Friday.

***

Bitcoin dépasse les 57 000 $ ce 29 novembre

Avec la fin officielle de la saison du Black Friday et l’ouverture de ce que certains appellent le « Cyber ​​Monday », nous avons commencé notre rapport de prix pour ce 29 novembre, soulignant la bonne nouvelle pour les utilisateurs de Bitcoin (BTC), puisque la principale monnaie numérique a levé la tête après le La chute a capitalisé le week-end dernier et se négocie actuellement à environ 57 254 $ US, augmentant de près de 4,6% au cours des dernières 24 heures.

Selon les données publiées dans notre section CryptoMarkets, la reprise capitalisée du prix de la monnaie numérique s’apprécie, notamment entre 14h00 et 20h00 (heure de New York) hier, passant de 53 718 $ US à 53 718 $ US. 57 833 $ US au cours de ladite période, ont rapporté plus de 5 000 $ US environ en l’espace de six heures accompagné d’un rebond significatif du volume des opérations commerciales, estimé à plus de 30 672 millions $ US tout au long de cette journée.

Evolution du prix du Bitcoin ce 29 novembre

Les principaux altcoins sont également à la hausse ce 29 novembre

Avec des pourcentages similaires, plusieurs des principaux altcoins sont également à la hausse pour ce 29 novembre, se remettant également de la chute observée lors du dernier Black Friday.

En ce sens, nous avons des devises telles que Ethereum (ETH), Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP, Polkadot (DOT), Terra (LUNA), Polygon (MATIC), Chainlink (LINK), Algorand (ALGO) et beaucoup d’autres, avec des augmentations proches et/ou supérieures à 4 % à l’heure actuelle.

Mais parmi les principaux gagnants de ce 29 novembre, nous avons à nouveau The Sandbox (SAND), une devise associée à l’écosystème du métaverse, qui continue d’enregistrer un boom important et a augmenté de 15% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à environ USD $ 7.34 pour le moment de l’édition.

Gagnants et perdants de ce 29 novembre

Au-delà des cas susmentionnés, nous examinons ci-dessous quelles étaient les monnaies numériques avec les fluctuations les plus prononcées pour ce 29 novembre :

???? Crypto-monnaies gagnantes : $ SAND The Sandbox 14,89% (7,41 $ USD) $ STX Stacks 14,88% (2,11 $ USD) $ Gala GALA 13,18% (0,7 $ USD) $ WEMIX WEMIX 12,89% (18,09 $ USD) $ KCS KuCoin Token 12,6% (25,49 $ USD) https://t.co/HsIx58BGZC – Quotidien ฿ itcoin (@DiarioBitcoin) 29 novembre 2021

???? Perte de crypto-monnaies : $ AMP Amp -8,15% (USD 0,06 $) $ BAT Basic Attention Token -6,26% (1,61 $ USD) $ HEX HEX -4,34% (USD 0,17) $ EGLD Elrond -4,21% (402,9 $ USD) $ FIL Filecoin -1,44% (USD 54,51) https://t.co/HsIx58BGZC – Quotidien ฿ itcoin (@DiarioBitcoin) 29 novembre 2021

Pour acheter des crypto-monnaies via DiarioBitcoin

Si vous faites partie de ceux qui voient des opportunités et souhaitent acquérir des crypto-monnaies en cette période d’évolution particulière, nous vous rappelons que notre section CryptoMarkets dispose déjà de boutons pour vous permettre d’acheter vos devises numériques préférées.

Si vous souhaitez acheter du Bitcoin (BTC), préférez acheter de l’Ethereum (ETH) ou souhaitez obtenir du Tether (USDT), il vous suffit de vous rendre sur notre page CryptoMarkets et de cliquer sur le bouton acheter. Nous recommandons à chacun d’être très attentif car cette possibilité sera bientôt intégrée pour un plus grand nombre de monnaies numériques.

Source : CriptoMercados, CoinMarketCap

Image de Unsplash