Bitcoin se refroidit avant de faire fondre le visage ⋆ Crypto nouveaux médias

L’action latérale de la semaine dernière n’est pas baissière étant donné que le bitcoin a bondi de 60% au cours du mois qui l’a précédé.

Last Week In Bitcoin est une série traitant des événements de la semaine précédente qui se sont produits dans l’industrie Bitcoin, couvrant toutes les nouvelles et analyses importantes.

Résumé de la semaine

La semaine a bien commencé avec le bitcoin dépassant les 50 000 $ lundi, mais il a semblé stagner au fil des jours. Alors que beaucoup se sont plaints, le bitcoin était déjà en hausse de 60% par rapport au mois précédent et une courte période de réflexion n’est pas nouvelle. Au cours de la semaine, MicroStrategy s’est empilé et a continué à HODL, plus de milliardaires ont rejoint le club Bitcoin, et Ray Dalio et Facebook ont ​​pris des mesures peu judicieuses. Voici la dernière semaine en bitcoin :

Nouvelles haussières

❶ La semaine a bien commencé puisque le bitcoin a dépassé les 50 000 $ pour la première fois depuis mai, ce qui semblait être le début d’une semaine haussière. Malheureusement, le prix a eu du mal à rester au-dessus de 50 000 $ et a légèrement baissé. Beaucoup ont crié au scandale, mais ont vite oublié que le bitcoin avait bondi de plus de 60% au cours du mois précédant lundi.

❷ Mardi, la société d’infrastructure Bitcoin, Blocksteam, a levé 210 millions de dollars de financement à une valorisation de 3,2 milliards de dollars alors que la société prévoit d’étendre ses initiatives minières et de lancer ses propres mineurs ASIC. Blockstream est dirigé par Adam Back, fondateur de Hashcash, utilisé dans l’exploitation minière de bitcoin, et la levée de fonds confirme l’intérêt du marché pour les investissements dans les infrastructures de bitcoin.

❸ Mardi également, Michael Saylor a annoncé que MicroStrategy avait acheté 3 907 BTC supplémentaires, portant le total des avoirs de la société à 108 992 BTC. Saylor a réitéré l’intention de la société à HODL et a confirmé que la société maintient l’auto-garde sans intention de la prêter.

❹ Pour compléter les nouvelles de mardi, le milliardaire mexicain Ricardo Salinas Pliego a qualifié la monnaie fiduciaire de fraude et a noté que sa banque, Banco Azteca, s’efforçait de devenir la première au Mexique à accepter le bitcoin. Elle opère également au Panama, au Guatemala, au Honduras, au Pérou et au Salvador. C’est trop optimiste étant donné que le bitcoin est en train de devenir un gros sujet de discussion en Amérique du Sud, le Salvador étant à un peu plus d’une semaine du lancement de son déploiement national de bitcoin.

❻ Mercredi, Holly Kim est devenue la première politicienne de l’État américain de l’Illinois à accepter les dons de bitcoins, déclarant : « Il semble que ce soit la façon dont les gens veulent donner. J’ai l’impression que c’est une nouvelle frontière. Alors que de plus en plus de politiciens se réchauffent à l’idée du bitcoin et de son potentiel, il est probable qu’ils seront favorables à une législation pro-bitcoin à l’avenir.

❼ Mercredi également, NYDIG s’est associé à SIMON, qui dessert plus de 100 000 gestionnaires de fortune avec des actifs de plus de 5 000 milliards de dollars, pour offrir des services de garde de bitcoins. SIMON a également lancé une plateforme d’éducation bitcoin spécifiquement destinée aux gestionnaires de fortune.

❾ Jeudi, les fonds Morgan Stanley détenaient plus d’un million d’actions dans la fiducie Grayscale Bitcoin.

❿ Jeudi également, Bloomberg a rapporté que le milliardaire Simon Nixon recherchait une exposition au bitcoin, suivant les traces de Ricardo Salinas Pliego plus tôt dans la semaine. Nixon est le co-fondateur du site de comparaison de prix MoneySuperMarket, fondé en 1993.

Fidelity prévoyait que le bitcoin atteindrait 1 million de dollars en 2026, le milliardaire Samih Sawiris a commencé à accepter le bitcoin dans son hôtel de luxe en Suisse, le sénateur du Wyoming, Chris Rothfuss a clairement indiqué que l’État était pro-bitcoin et Les compagnies aériennes vénézuéliennes Turpial envisagent d’accepter le bitcoin comme couverture contre l’hyperinflation.

Nouvelles baissières

❺ Mardi, Ray Dalio, qui a affirmé il y a quelques semaines à peine investir massivement dans le bitcoin, a affirmé que l’or était toujours supérieur. Avec sa position qui s’effondre comme un poisson hors de l’eau, on peut mal interpréter qu’il l’a complètement changé, mais cela reste encore flou. Il est co-CIO de l’un des plus grands fonds spéculatifs au monde et sa parole a donc du poids pour les non-monnayeurs, pour l’instant.

❽ Mercredi, Facebook a réaffirmé son engagement envers les stablecoins et les NFT, au lieu du bitcoin. Bien que ce soit entièrement leur choix, la société qui contrôle la voix de milliards de personnes via ses plates-formes, prend clairement la position de donner la priorité aux autres actifs cryptographiques par rapport au bitcoin – une gifle aux utilisateurs de bitcoin et de bitcoin dans le monde entier.

Verdict

Au cours de la semaine dernière, j’ai remarqué que plus vous êtes actif dans l’espace bitcoin, plus vous devenez insensible aux nouvelles trop optimistes. Les milliardaires sont impatients d’investir dans le bitcoin, les gestionnaires de fortune et les banques lancent presque chaque semaine de nouveaux produits compatibles avec le bitcoin, et de plus en plus d’institutions commencent à investir massivement leurs ressources dans le bitcoin, mais les marchés ne semblent pas réagir. Là encore, comme je l’ai déjà dit, le prix fixe du bitcoin ne devrait pas être une indication de sa force.

Nous sommes aux premiers jours d’un actif qui va changer le statu quo et remettre le contrôle financier entre les mains des masses. Si vous achetez du bitcoin parce qu’un milliardaire le fait, alors vous ne comprenez clairement pas ce qu’est le bitcoin, comment il fonctionne ou ce qu’il représente. Cependant, plus d’adoptants devraient toujours être les bienvenus et ceux qui ont un podium à partir duquel prêcher sont invités à rejoindre «l’armée des mains de diamant».

Bitcoin a dépassé les 50 000 $ pour la première fois depuis plusieurs mois et c’est un bon signe. Il augmente lentement mais sûrement et si vous n’avez pas cumulé 30 000 $ fin juillet, la deuxième meilleure opportunité d’empiler est maintenant. Dans un peu plus d’une semaine, le Salvador commencera à déployer le bitcoin comme monnaie légale, des millions de citoyens recevront chacun 30 $ en bitcoins et le pays est sur le point d’ouvrir la voie à une adoption ultérieure par des pays qui ont été décrits pendant des siècles comme « tiers monde » mais ils ne savent pas grand chose…

Je suis convaincu que le bitcoin est toujours sur le point d’aller au-delà de 100 000 $ dans les mois à venir, qu’il y ait ou non un catalyseur majeur qui stimule cette croissance, reste à voir, mais là encore, ce n’est pas le plus grand catalyseur de croissance l’idée que le bitcoin apportera la liberté financière et surtout la sécurité financière dans les décennies à venir ?

