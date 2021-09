Bitcoin se rétablit, mais les prix à la pompe de BTC Bulls vont-ils atteindre 50 000 $?

in

Prix ​​du Bitcoin ont été à la fois chauds et froids. Le gel du 20 septembre a été contré par la chaleur du 22 septembre, qui a offert un rallye de soulagement pour les permabulls.

Lors de la rédaction, les prix du BTC sont à peu près constants, oscillant dans une fourchette étroite au-dessus des sommets de janvier 2021.

Agitant l’action des prix Bitcoin

Le rebond depuis la zone de réaction attendue a été un soupir pour les traders qui, après la baisse du 20 septembre, s’attendaient au pire.

Certes, même avec ces pertes, la tendance haussière est toujours fragile du point de vue de l’effort contre les résultats.

Par exemple, dans le graphique hebdomadaire, il y a un modèle de retournement baissier à double barre.

Dans le même temps, dans le graphique journalier, les prix du BTC ont toujours une tendance inférieure à la moyenne mobile sur 20 jours.

Par ailleurs, malgré la reprise du 22 septembre, la barre a des volumes d’échanges plus légers.

D’après l’analyse des volumes, c’est une semaine et cela n’augure rien de bon pour les chartistes qui perçoivent toujours une faiblesse dans la tendance haussière, potentiellement plus de place pour encore plus de pertes dans les jours à venir.

Indicateurs Bitcoin On-Chain

Fait intéressant, les indicateurs en chaîne indiquent la force et la confiance du marché.

Par exemple, le taux de hachage Bitcoin rebondit à la hausse après les baisses de juin suite à l’interdiction de la Chine.

Les baleines achètent ont tendance à acheter lorsque le prix du BTC est bon marché, puis à les distribuer au détail à mesure que le marché prend de l’ampleur. Les baleines ont recommencé à s’accumuler depuis fin juillet, après avoir vendu depuis février. pic.twitter.com/fXVKYBr7fl – Will Clemente (@WClementeIII) 22 septembre 2021

Pendant ce temps, un analyste de la chaîne dit que plus de baleines ont des “mains de diamant”. Dans son observation, les baleines achètent des pièces depuis juillet, lorsque les prix étaient relativement plus bas avant de les redistribuer aux détaillants lors des sessions suivantes.

84% des #Bitcoin n’ont pas bougé depuis +3 mois. pic.twitter.com/k60qDAe9tm – Archive Bitcoin 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) 23 septembre 2021

De plus, il y a maintenant plus de HODLers que de vendeurs au cours des trois derniers mois. Environ 84% de toutes les pièces restent inchangées en trois mois, un signe positif net de la confiance du marché.

Analyse technique Bitcoin

D’après le graphique journalier, le prix du BTC se négocie dans une fourchette étroite. Au moment de la rédaction, la BTC est stable par rapport au billet vert le dernier jour de bourse, mais en baisse de 8% depuis le début de la semaine.

Notamment, il existe un modèle d’avalement haussier à double barre, marquant peut-être les plus bas de cette semaine. Malgré la reprise, la barre haussière a de faibles volumes de transactions, et il n’y a pas de hausses affirmant un débit élevé ni d’inversion de tendance baissière.

De plus, étant donné que les prix du BTC sont inférieurs à la moyenne mobile sur 20 jours, une résistance dynamique – un support précédent – chaque repli peut offrir des entrées aux vendeurs qui recherchent 42 000 $ à court terme.

Même ainsi, une clôture au-dessus de 47 000 $ – inversant la perte du 20 septembre – invaliderait la tendance baissière, déclenchant la prochaine vague de plus haut qui pourrait voir Bitcoin dépasser 60 000 $.

Inversement, si les ours dénouent les gains du 22 septembre à moins de 42 000 $, le BTC pourrait craquer à 36 000 $ dans un schéma de poursuite de la tendance baissière.

Fiches techniques avec l’aimable autorisation de Vue de négociation

Clause de non-responsabilité: Les opinions exprimées ne sont pas des conseils d’investissement. Faire votre recherche.

Si vous avez trouvé cet article intéressant, vous trouverez ici plus d’actualités Bitcoin