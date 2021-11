Bitcoin se retire d’un niveau record, l’éther suit

Le bitcoin a baissé de 5% au cours des dernières 24 heures après avoir culminé à un niveau record d’environ 68 950 $ mercredi.

Le plus haut historique de Bitcoin a été atteint juste après que le rapport de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain ait montré une inflation plus élevée que prévu en octobre. Le département américain du Travail a déclaré dans le rapport que l’IPC avait augmenté de 6,2% en octobre contre 12 mois auparavant, le rythme le plus rapide en trois décennies.

Mercredi, à 21h00, heure universelle coordonnée, le prix du bitcoin est tombé à 62 000 dollars, quelques heures seulement après s’être négocié à environ 68 950 dollars, soit une baisse de 10 %.

Le bouleversement a semblé coïncider avec une baisse des marchés boursiers américains, alors que les analystes digéraient le rapport de l’IPC, selon Juan Pellicer d’IntoTheBlock.

« Le S&P 500 et le Nasdaq ont mal réagi à l’annonce », a déclaré Pellicer. Cela a ensuite influencé le marché de la cryptographie, a-t-il déclaré.

Dans un rapport tôt jeudi, Lennard Neo de Stack Funds a écrit que la réaction retardée du marché des actions et du bitcoin pourrait provenir d’une évaluation en fin de journée selon laquelle une inflation plus rapide pourrait déclencher une réponse plus rapide de la Réserve fédérale pour resserrer la politique monétaire.

Comme signalé par CoinDesk plus tôt cette semaine, une inclinaison plus hawkish de la banque centrale américaine pourrait exercer une pression à la baisse sur les prix des actifs plus risqués.

Quelle est la relation entre le bitcoin et les actions ?

Le graphique ci-dessous montre le cours de clôture des indices boursiers américains, aux côtés du BTC et de l’éther (ETH), la deuxième plus grande crypto-monnaie, sur une période de 7 jours. Le graphique montre la réaction baissière – finalement, d’ici la fin de la journée – à l’annonce de l’inflation.

Selon les données de CoinDesk, la corrélation de 90 jours entre le bitcoin et le S&P 500 est passée d’environ zéro en juin – ne signalant aucune relation réelle – à environ 0,3% maintenant, ce qui représente une relation de prix légèrement positive.

Laurent Kssis, directeur de CEC Capital, a déclaré qu’il constatait une forte demande de BTC en raison de la baisse des prix mercredi soir.

Selon Kssis, les raisons de la baisse ne sont pas claires, mais elle a été exacerbée par les liquidations de positions de trading longues.

Prix ​​de l’éther, prix ADA, prix SOL

L’éther a également atteint un niveau record mercredi, atteignant 4 851 $. Au moment de mettre sous presse, il était en baisse de 2% sur la journée.

L’éther est en hausse de 35% sur le mois jusqu’à présent.

« Je pense que l’ETH surpassera BTC vers la fin de l’année », a déclaré Daniel Kukan, trader senior en crypto-monnaie chez Crypto Finance AG, basé en Suisse.

Parmi les autres jetons de contrat intelligent dans le vert, citons le jeton SOL de Solana, qui a augmenté de 2% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 241 $, juste en deçà de son sommet historique atteint le 6 novembre.

L’ADA de Cardano est en baisse de 4% au cours des dernières 24 heures et le DOT de Polkadot est en baisse de 2,5%.