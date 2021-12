Bitcoin se stabilise à 49 000 $ après le plongeon nocturne de vendredi

Le logo Bitcoin est affiché sur l’écran d’un guichet automatique Bitcoin le 10 novembre 2021 à Los Angeles, en Californie.

Les prix du bitcoin se sont stabilisés dimanche matin après que des échanges sauvages ont fait chuter la crypto-monnaie de plus de 17% en seulement 24 heures.

La crypto-monnaie s’échangeait à 48 953 $ vers 9 h 15 dimanche à Wall Street, selon les données de Coin Metrics. Le passage à la barre des 50 000 $ intervient après que le bitcoin ait chuté à près de 43 000 $ samedi, après s’être échangé autour de 57 000 $ vendredi.

La forte chute de Bitcoin fait suite au ton de risque de vendredi sur le marché au sens large. Les trois principales moyennes ont terminé la négociation de vendredi dans le rouge et ont affiché des pertes pour la semaine au milieu des craintes quant à ce que la variante omicron Covid signifie pour la reprise économique en cours.

Les investisseurs ont abandonné les actions au profit de secteurs plus sûrs du marché, le rendement du Trésor américain à 10 ans diminuant.

Le Nasdaq Composite a sous-performé le Dow et le S&P 500 vendredi, les valeurs technologiques étant particulièrement touchées. Cette vente s’est étendue aux crypto-monnaies, sans aucune raison fondamentale provoquant les fortes baisses dans l’univers de la crypto.

Pourtant, les ventes au cours des 48 dernières heures s’appuient sur les récentes baisses du bitcoin. La crypto-monnaie est officiellement entrée sur le territoire du marché baissier le 26 novembre, après être tombée à un creux de sept semaines autour de 54 000 $.

Le bitcoin est maintenant près de 30 % en dessous de son sommet historique de près de 69 000 $, qu’il a atteint début novembre.

« Bitcoin est actuellement dans le ‘no man’s land’ et cela ne semble pas changer de sitôt », a noté Ed Moya, analyste de marché senior chez Oanda. « Le cas haussier à long terme reste intact mais les prix semblent sur le point de se consolider entre 52 000 $ et 60 000 $ », a-t-il ajouté.

L’éther s’est également stabilisé dimanche, progressant d’environ 1,5% à 4 176 $. Samedi, la crypto-monnaie a atteint un creux de près de 3 500 $, après avoir plongé de plus de 16% entre vendredi et samedi matin. L’éther est la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de valeur marchande.

– Weizhen Tan et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage.