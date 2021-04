Bitcoin s’écrase à, 500 dans la panique ponctuelle, un autre milliard liquidé cette fois

Tout comme les actions américaines, la crypto a été affectée par le plan proposé par Biden de presque doubler les impôts sur les plus-values, ce qui a fait chuter le marché.

Cette semaine, Bitcoin a conservé entre 50k $ et 58k $ jusqu’à aujourd’hui, lorsque les prix se sont effondrés.

Le prix du BTC est tombé à 47500 $ et le marché est devenu un rouge profond. Juste après avoir atteint un nouveau sommet historique de 2600 $ et un plus haut de 3 ans contre BTC, Ether a commencé à baisser et est tombé à 2060 $ aujourd’hui. Contrairement à la dernière fois, les altcoins ont été durement touchés et ont baissé jusqu’à 30%.

Avec Bitcoin glissant en dessous du support de la moyenne mobile de 50 jours, plus d’inconvénient est possible; comme nous l’avons signalé, les traders recherchent quelque part entre une baisse de 40 000 $ à 45 000 $. Malgré une correction aussi profonde, il réinitialise la volatilité et le financement, mettant le marché dans une position beaucoup plus saine pour continuer à augmenter.

Après la liquidation de plus d’un million de traders pour un montant record de 10,1 milliards de dollars dimanche dernier, cette dernière vente a effacé un peu moins de 3,93 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures. Le commerçant Alex Kruger a déclaré:

«C’est une panique ponctuelle. Le marché est limité. Dans un marché borné, le prix est tenu de tester les bas de la fourchette. Les acteurs du marché souffrent du SSPT en 2018. Les changements fiscaux à venir sont baissiers mais encore à déterminer, loin devant, et auraient dû être attendus car nous faisons partie du plan de Biden.

Le président américain Joe Biden a dévoilé une série de modifications proposées au code fiscal américain, y compris un plan visant à presque doubler les impôts sur les gains en capital à près de 40% pour les personnes gagnant plus d’un million de dollars. Les préoccupations fiscales ont non seulement pesé sur le marché de la cryptographie, mais également sur les actions américaines.

La proposition fiscale à venir serait certainement baissière pour les actifs à risque, y compris la crypto, mais le dernier FUD faisant le tour du marché d’une taxe de 80% sur le trading de crypto qui se propage comme une traînée de poudre n’est pas vrai.

L’IRS a également intensifié l’application de la perception de la taxe sur les ventes de crypto, en demandant aux utilisateurs de crypto de divulguer les transactions, si elles ont reçu, vendu, envoyé, échangé ou acquis un intérêt financier dans une monnaie numérique, dans leurs déclarations de revenus des particuliers de 2019.

Qu’est-ce qui nous attend?

Comme toujours, au moment où l’actif cryptographique se consolidait après avoir atteint un nouveau record, Scott Minerd de Guggenheim Partners a recommencé à faire ses appels de 20000 $. Dans une interview accordée à CNBC cette semaine, le directeur des investissements mondiaux de la société a déclaré que Bitcoin avait couru trop loin, trop vite, et c’est le top. Minerd a dit,

«Compte tenu du mouvement massif que nous avons eu dans le bitcoin à court terme, les choses sont très mousseuses, et je pense que nous allons devoir apporter une correction majeure au bitcoin.»

Ce n’est pas une surprise de sa part, car lors du retracement de janvier également, il avait dit exactement cela. À l’époque, Guggenheim n’avait pas reçu l’approbation de la SEC pour acheter Bitcoin via GBTC.

Mais comme nous le savons, BTC a grimpé d’environ 135% par rapport au plus bas de janvier à un nouvel ATH d’environ 65000 dollars la semaine dernière. La chose intéressante est qu’au lieu de passer aux bourses pour vendre, de plus en plus de BTC continuent de quitter les bourses qui ne prennent pas en charge l’appel principal de Minerd.

Son objectif de correction reste le même, autour du sommet du marché haussier de 2017. Minerd a dit,

«Je pense que nous pourrions revenir à 20 000 $ à 30 000 $ sur le bitcoin, ce qui représenterait une baisse de 50%, mais ce qui est intéressant à propos du bitcoin, c’est que nous avons déjà vu ce genre de baisse.

Cependant, cela fait partie de «l’évolution normale de ce qui est un marché haussier à long terme», a-t-il déclaré, avec son objectif lunaire ultime entre 400 000 $ et 600 000 $ par unité. Contrairement à Minerd, selon certains acteurs du marché de la cryptographie, BTC pourrait très bien atteindre 800000 dollars d’ici la fin de cette année.

Contrairement à Minerd, l’investisseur de valeur Bill Miller qui a acheté BTC pour la première fois vers 2014 ou 2015 à un prix moyen de 350 $ par pièce, Bitcoin augmente car la demande de l’actif cryptographique d’un billion de dollars est beaucoup plus rapide que son offre qui augmente de 2% a année et “c’est tout ce que vous devez vraiment savoir.”

En attendant, les stratèges de JPMorgan réclament un manque d’élan comme Michael Purves de Tallbacken Capital Advisors, qui a déclaré que les récents sommets n’étaient pas confirmés par l’indice de force relative (RSI) de Bitcoin, et que son élan à la hausse s’estompe.

«D’un point de vue purement technique, le cas haussier semble très contesté ici à court terme», après son récent rallye, a écrit Purves, PDG de la société.

Il souligne également le signal MACD quotidien de Bitcoin, la jauge de divergence de convergence moyenne mobile, qui est devenue baissière à moyen terme. Il a écrit,

«Bien que la dynamique à la hausse semble clairement remise en question ici, le niveau de risque de baisse qui reste n’est pas concluant.» «Il est tout à fait possible que Bitcoin puisse simplement se consolider dans une plage pendant un certain temps.»

Bitcoin / USD BTCUSD

49 357,9822 – 4 935,80 $ – 10,00%

Volume 94,03 b Variation – 4935,80 $ Ouvert 49357,9822 $ Circulation 18,69 m Plafond du marché 922,46 b

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.