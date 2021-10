Bitcoin s’écrase sur k au milieu du nouvel ATH ; OI sur CME prêt à dépasser Binance et à revendiquer la première place

Le bitcoin a atteint mercredi un nouveau record historique à 67 000 $.

Pour l’instant, alors que Bitcoin augmentait, les altcoins bénéficient également d’une tendance à la hausse, Ether atteignant presque un nouvel ATH à 4 380 $ sur Coinbase. En conséquence, la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie a dépassé les 2,79 billions de dollars.

Mais on s’attend à ce que les altcoins perdent bientôt leur élan à mesure que de l’argent en sort pour chasser les gains de Bitcoin et finir par les augmenter encore plus.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, s’est également joint à l’enthousiasme en tweetant sur l’action des prix. Cette semaine, Tesla a publié ses résultats financiers du troisième trimestre, faisant état de revenus et de bénéfices records.

Le constructeur de voitures électriques continue également de conserver sa participation dans Bitcoin, a révélé pour la première fois en février qu’il avait investi 1,5 milliard de dollars pour en vendre 10 % en avril.

À la fin du trimestre, les « actifs numériques » de la société s’élevaient à 1,26 milliard de dollars, contre 1,31 milliard de dollars au trimestre précédent. 51 millions de dollars ont été signalés comme une déficience liée au Bitcoin.

pic.twitter.com/pCO0wNNZtz – Elon Musk (@elonmusk) 21 octobre 2021

Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie à environ 63 850 $ et Ether au-dessus de 4 170 $.

Fait intéressant, jeudi, le prix du Bitcoin s’est effondré à 8 000 $ sur Binance.US. Selon le trader Satsdart, une baleine aux gros doigts, vendant beaucoup de Bitcoin sur le spot Binance.US. Ce « n’est jamais la faute d’un échange d’ailleurs », a-t-il ajouté.

Étant donné que la mèche est descendue si bas, certaines personnes heureuses ont vu leurs offres ouvertes à ce niveau.

Quant à savoir pourquoi on vendrait à 8 000 $, le vendeur « a vendu, et c’est à quel point le livre était profond ».

Binance US passe à 8200 $ avec désinvolture pic.twitter.com/UykFPl5OAc – satsdart 🔺 (@satsdart) 21 octobre 2021

Dans l’ensemble, le marché reste extrêmement euphorique, en particulier après que le premier ETF Bitcoin a commencé à être négocié aux États-Unis et qu’il a vu une demande hors normes. En l’espace de deux jours, ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) a amassé plus d’un milliard de dollars d’actifs, contrairement à l’ETF or en 2004, qui a réussi à le faire en cinq jours.

Grâce à cela, l’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin a atteint 27,17 milliards de dollars, à quelques centimètres du plus haut de la mi-avril de 27,38 milliards de dollars. Sur CME, OI a atteint 5,75 milliards de dollars, juste derrière les 5,90 milliards de dollars de Binance, FTX arrivant à la troisième place avec 4,39 milliards de dollars, selon Skew.

« BTC a été en larmes, mais les fonds à effet de levier sur CME continuent d’être à découvert, comme en témoigne leur intérêt ouvert net de plus en plus négatif. Il s’agit probablement des fonds effectuant le commerce de base. Ils détiennent des contrats à terme sur BTC au comptant et à découvert », a noté Delphi Digital.

Avec cela, le taux de financement augmente également, le plus élevé actuellement sur Bybit à 0,1669%.

CME Ethereum OI atteint 1 milliard de dollars pour la première fois pic.twitter.com/HfpOrgwHzh – déplié. (@cryptounfolded) 21 octobre 2021

«Nous voyons une toute nouvelle classe d’investisseurs se lancer dans la cryptographie. Nous voyons des investisseurs institutionnels et professionnels entrer sur le marché, et cela fait monter les prix », a déclaré Matt Hougan, directeur informatique de Bitwise.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un ETF Bitcoin soutenu physiquement comme le souhaite la communauté crypto, l’appréciation des prix montre que le marché est enthousiasmé par ce que signifie un ETF pour le marché de la crypto à long terme, a-t-il ajouté.

Cela a, bien sûr, déjà envoyé le prix du Bitcoin à de nouveaux sommets, mais cela signifie également que cinq chiffres, 100 000 $, ne sont pas non plus exclus. Tom Lee de Fundstrat Global Advisors a prédit 168 000 $ par Bitcoin.

« En ce moment, le sentiment est vraiment élevé dans cette industrie », Sadie Raney, co-fondatrice du crypto-robo-advisor Makara. « Il y a beaucoup d’élan derrière Bitcoin. »

Un record historique en octobre, livré comme promis. Rendez-vous au bitcoin à 6 chiffres 😘 https://t.co/lVl9idrp3p – cobie (@CryptoCobain) 20 octobre 2021

Quant à la menace réglementaire qui pèse sur le marché, elle est à la fois un risque et une opportunité. Alors que la portée réglementaire pourrait signifier un recul des prix, une réglementation progressive ou équitable, ce qui semble une voie probable si un ETF à terme est une indication « qui déverrouillera un marché haussier », a déclaré Hougan.

Car ce serait l’occasion de libérer tout le potentiel de ce que pourrait être la crypto. Et les investisseurs ont commencé à parier que nous serons du côté progressiste de cela, a-t-il ajouté.

Bitcoin BTC

63 727,76 $

-2,65%

-4,17%

+11,03 %

Ethereum ETH

4 118,45 $

-3,42%

+1,75%

+8.68%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.