Bitcoin s’effondre : la Chine ferme 90 % des fermes minières | La technologie

La guerre de la Chine contre les crypto-monnaies est totale. Il n’a pas seulement interdit les transactions bancaires : maintenant il veut fermer les fermes minières.

le Bitcoin continuer En chute libre pendant quelques semaines. Il a atteint plus de 60 000 $ en avril, et aujourd’hui il se négocie à 32 000 $, la moitié. En une seule journée il a perdu 8%, et d’autres comme Etherium ou Cardano, plus de 11%. Et il est prévu que la chute suivra au moins dans les prochains jours, après la nouvelle d’aujourd’hui.

Il y a des semaines Chine, qui est le principal marché de la crypto-monnaie car l’électricité y est bon marché, a annoncé que interdit aux banques de traiter avec des crypto-monnaies, qui a déclenché le crash du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Mais ce week-end a franchi une étape plus énergique, en interdisant aux compagnies d’électricité de fournir de l’électricité aux exploitations minières.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Selon le média chinois Global Times, la nouvelle est tombée comme une dalle dans la province du Sichuan, où se concentrent la plupart des fermes minières du pays, car l’électricité y est abondante et moins chère.

Avec cette interdiction, on estime que 90% des fermes minières du pays ont déjà fermé, ou sont obligés de le faire. Cela suppose plus de 30% de toutes les fermes minières dans le monde, puisque la troisième partie est en Chine.

Bien que le gouvernement chinois reconnaisse lui-même que les crypto-monnaies peuvent aider l’économie locale, c’est un actif financier que vous ne pouvez pas contrôler, c’est pour ça qu’il n’aime pas ça. On s’inquiète aussi de la consommation brutale d’électricité, qui pourrait monter en flèche. Donc, au moins pour l’instant, sûrement jusqu’à ce qu’ils le régularisent, ont décidé d’interdire l’extraction de crypto-monnaie.

“La fenêtre de sortie se ferme, et nous avons du mal à trouver des mines à l’étranger pour placer nos dispositifs miniers”, a expliqué l’un de ces entrepreneurs au Global Times.

Les crypto-monnaies sont comme des montagnes russes. Il y a à peine deux mois, ils ont battu des records de cotation, mais quelques tweets d’Elon Musk, et maintenant du gouvernement chinois, ont chuté en valeur.

Les experts pensent qu’il va encore augmenter, mais ce sont ces hauts et ces bas débridés, sur des choses aussi frivoles qu’une performance d’Elon Musk à la télévision, qui inquiètent les gouvernements et les économistes.