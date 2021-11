Bitcoin s’élève à un nouvel ATH de 68 500 $ avec Big Money émergeant comme le plus grand catalyseur

BTC a dépassé son précédent record de 66 900 $ établi le 20 octobre pour atteindre un nouveau record historique (ATH) de 68 500.

Bitcoin (BTC) a connu des hauts et des bas jusqu’à présent cette année. En mai, la principale crypto-monnaie a enregistré une perte quotidienne de 50% pour atteindre un creux de 30 000 $ alors que les autorités chinoises intensifiaient leur répression contre l’extraction de crypto. Cependant, Bitcoin a défié les probabilités et atteint des sommets jamais vus auparavant au cours de son voyage de douze ans.

Les grands mouvements d’argent sont attribués à cette augmentation de prix car le volume de recherche est au sol. L’analyste de marché Lark Davis a expliqué :

« Bitcoin approche d’un nouveau record historique et le volume de recherche est incroyablement bas. Il semble que ce rallye ne soit pas mené par le commerce de détail, il semble que beaucoup d’argent soit acheté discrètement. »

Les investissements institutionnels ont consolidé le statut de Bitcoin en tant que véhicule d’investissement remarquable. Par exemple, ils ont joué un rôle critique dans le défaut du précédent ATH de 20 000 $ en décembre 2020, qui n’avait pas été rompu depuis plus de trois ans.

Est-ce le début d’une nouvelle ère du Bitcoin ?

Bien que Bitcoin ait atteint des sommets historiques, le gain / perte relatif non réalisé est toujours à de faibles niveaux. L’analyste de réseau Matthew Hyland a noté :

« Le gain / perte non réalisé relatif de Bitcoin est au même niveau qu’en janvier 2017 et octobre 2020 juste avant la course massive des taureaux. Avec tous les records atteints, nous pouvons maintenant confirmer que nous ne faisons que commencer. »