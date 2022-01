Bitcoin sera-t-il toujours en difficulté au cours de la semaine prochaine ? Découvrez-le ici

Malgré un petit rallye au cours des dernières heures, la vérité est que les perspectives ne sont pas bonnes pour le prix du Bitcoin, car la force baissière est assez dominante et génère pas mal de problèmes à court terme.

Et c’est qu’à mesure que la plus grande crypto-monnaie tombe, la peur se dissipe sur tout le marché de la crypto, créant une vague d’incertitude qui ne semble pas trouver le fond.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 41 939,46 $, accumulant un léger gain de 2,27% au cours des dernières 24 heures, mais maintenant une perte de 11,56 % au cours des 7 derniers jours.

L’indicateur de sentiment Bitcoin est entré dans la zone de peur extrême. Bien que cela puisse toujours poser des problèmes à court terme, généralement les mains fortes qui font confiance à cette devise accumulent davantage lorsque la peur s’empare du marché, et nous pouvons le confirmer dans les paragraphes suivants.

Généralement, les gros investisseurs profitent de ces moments de prix bas pour continuer à accumuler, car ils savent que lorsque la peur s’empare du marché, la plupart des mains faibles ont libéré leurs pièces, et en dessous il n’y a qu’un coussin de capital déterminé à continuer sur . le bateau, car ils ont fait une enquête approfondie pour faire cet investissement.

Dans le résumé hebdomadaire de CryptoQuant, nous voyons comment cela est mis en évidence. Les mesures liées à la demande et à l’offre sont pour la plupart haussières, tout comme celles qui suivent le comportement des baleines.

Cependant, les oscillateurs techniques sont baissiers, car ils suivent un comportement à plus court terme, et Bitcoin est sans aucun doute en difficulté.

Mais ce qui se passe est-il vraiment inquiétant ?Découvrez-le avec l’analyse technique suivante.

Analyse technique : Bitcoin est en difficulté, les pertes pourraient s’étendre davantage

Dans le délai hebdomadaire BTC vs USDT, nous voyons que le prix est sur le point de fermer une bougie avec une grande force baissière, et franchissant un support assez important, situé à 43 000 $.

Ce support est la ligne de cou d’une formation Épaule Tête Épaule, qui annonce le changement de tendance.

Maintenant, il est clair que les ours ont le contrôle et il semble qu’ils pourraient pousser le prix vers le prochain support, situé à 39 000 $.

Il y a encore une chance que la cassure du support soit invalidée, voyant une grosse force haussière la semaine prochaine. Pour le moment, ce n’est pas très probable.

Mais allons plus loin, et mettons le court terme de côté.

Nous sommes dans un processus correctif nécessaire, mais la force haussière est toujours incroyablement dominante.

Comme nous pouvions déjà le voir, les baleines continuent de s’accumuler et l’offre continue de diminuer. Il est vraiment très peu probable que le marché haussier soit terminé.

Pour penser que le bullrun est terminé, il faut franchir le support à 32 200 $, et pour l’instant ce scénario n’est même pas près de se produire.

Cependant, nous devons faire preuve d’une grande prudence à l’heure actuelle. Monter sur le bateau dès maintenant peut être un investissement à très haut risque, et il ne peut être assimilé que si vous avez fait une évaluation correcte de cet actif et de son état actuel.

Bitcoin est en difficulté à court terme, mais il est peu probable que la course haussière soit terminée. ‌Source: ‌ ‌‌TradingView‌.‌ ‌ ‌

La tendance à court terme est sans aucun doute baissière

Sur le graphique journalier, nous pouvons clairement voir à quel point Bitcoin est en difficulté à court terme.

La grande force baissière de ces derniers jours a réaffirmé que les ours ont le contrôle, et cela ne changera pas tant que des plus bas de plus en plus bas ne commenceront pas à être atteints.

Le 6 janvier, le prix a trouvé un support à 40 750 $, et bien qu’il soit fort probable que nous assistions à un rallye haussier dans les prochaines heures/jours, il est fort probable qu’il s’agisse simplement de reprendre l’offre et de continuer à baisser.

La seule façon de penser qu’un rallye assez important va vraiment se produire est que lors de la prochaine baisse, les vendeurs montrent l’épuisement. Sinon, nous pourrions voir Bitcoin perdre son support à 40 750 $ et chercher au moins 38 200 $.

Graphique journalier BTC ‌vs‌ ‌USDT.‌ ‌Source : ‌ ‌‌TradingView‌.‌ ‌ ‌

