Bitcoin serait à l’avantage des citoyens, selon un candidat au Sénat américain !

Le candidat au Sénat américain Morgan Harper, 38 ans, a émis un avis en faveur des crypto-monnaies. En cela, il a exprimé que Bitcoin serait « avantageux » pour les citoyens de l’Ohio, l’État pour lequel il postule.

L’arrivée de la décentralisation

De plus en plus de responsables gouvernementaux se renseignent sur l’évolution des crypto-monnaies au sein de l’économie mondiale. Ainsi, la candidate au Sénat américain exprime son soutien à l’inclusion des avantages du Bitcoin et d’autres cryptos dans la législation.

Il juge prudent d’utiliser ces types d’actifs dans un scénario où « le peuple » a accès à une conservation de la valeur de son argent. Le candidat laisse entendre que Bitcoin serait avantageux face à la « centralisation » générée par quelques personnalités de l’économie.

Il a souligné la position de donner aux individus plus de liberté pour décider où ils veulent garder leur argent. Il estime que la finance traditionnelle « centralise le pouvoir » en le plaçant dans moins que « quelques-uns » et en « l’éloignant » des autres.

Tenant compte de la situation, il la commenta. « Je suis intrigué par le concept de réseaux décentralisés, dans lesquels nous pouvons bénéficier des effets de réseau sans concentrer le pouvoir entre les mains de quelques personnes ou sociétés », a-t-il déclaré.

En plus de cela, il a qualifié ces sociétés d’entités qui ralentissent la croissance économique des individus. Face aux processus de décentralisation, il a déclaré qu’ils « étouffent la croissance et l’innovation dans un système truqué en leur faveur ».

La route vers le Sénat

Morgan Harper a encore un long chemin à parcourir pour pourvoir un siège au Sénat américain. Le candidat doit être mesuré d’abord dans la primaire du parti démocrate, contre le membre du Congrès Tim Ryan, qui semble être en tête des chiffres de la campagne.

Depuis août, Harper cherche un siège, notamment son intention de continuer à se nourrir d’informations liées au Bitcoin. Elle s’est intéressée à BTC depuis qu’elle a découvert les crypto-monnaies alors qu’elle travaillait au Consumer Financial Protection Bureau (CFPB).

Cependant, il précise qu’il n’a pas d’avenants en capital dans les crypto-monnaies. Il a réaffirmé sa position selon laquelle Bitcoin serait avantageux en soulignant « l’influence » que « certains politiciens » exercent sur le monde de la cryptographie. Ceci, afin d’obtenir des avantages personnels.

D’autre part, il a souligné que le secteur bancaire est créé pour « favoriser les riches », ayant à ces derniers un « accès préférentiel et des conditions préférentielles ». Il a affirmé que son objectif était de donner à la législation du secteur de la cryptographie « c’est correct ».

