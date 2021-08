Bitcoin sert un objectif énorme en Afghanistan Crypto new media

Après la débâcle embarrassante et déchirante qui s’est produite la semaine dernière en Afghanistan à la suite de l’incompétence accrue de Joe Biden, la nouvelle se répand de la présence croissante du bitcoin dans le pays. De nombreuses banques et institutions financières standard ont été fermées ou ne sont pas actuellement en état de fonctionner, et donc plusieurs résidents recherchent l’aide de BTC et d’actifs numériques pour survivre.

La présence de Bitcoin augmente en Afghanistan

Un exemple se présente sous la forme de Farhan Hotak, un résident afghan de 22 ans qui possède un compte solide avec le populaire échange de crypto-monnaie Binance. Après avoir fait sortir sa famille du pays et l’avoir transférée au Pakistan, il est retourné à Kaboul – la capitale de l’Afghanistan – pour protéger sa maison familiale de tout ennemi envahisseur.

À l’heure actuelle, il dit qu’il serait perdu sans sa réserve Binance étant donné qu’il y a tellement de pannes bancaires dans tout le pays, ce qui signifie que retirer ou faire quoi que ce soit avec de l’argent est pratiquement impossible en ce moment. Il a commenté dans une interview :

En Afghanistan, nous n’avons pas de plateformes comme PayPal, Venmo ou Zelle, donc je dois dépendre d’autres choses… J’ai des ressources très, très, très limitées pour faire quoi que ce soit. Je m’intéresse au monde de la crypto, car j’ai beaucoup gagné, et je vois beaucoup de potentiel en moi pour aller plus loin.

Après la prise de contrôle la semaine dernière par les talibans, l’Afghanistan souffre d’un manque de liquidités à l’échelle nationale. De plus, toutes les frontières ont été fermées, la monnaie nationale sombre dans l’oubli, et l’inflation est à un niveau record (comme aux États-Unis) Après avoir manqué d’argent physique à distribuer, plusieurs banques n’ont eu d’autre choix que de fermer leurs portes, et on ne sait pas si ces institutions seront capables de rouvrir dans un avenir immédiat.

Depuis lors, plusieurs foules se sont rassemblées devant les portes de ces banques, désespérées de sortir leur argent. Un journaliste basé à Kaboul, Ali Latifi, a surveillé le chaos à l’extérieur des banques, expliquant dans un récent rapport :

Il n’y a pas de banque où je peux aller en ce moment, pas de guichet automatique. J’habite au-dessus de deux banques et de trois distributeurs automatiques de billets, mais ils sont éteints depuis jeudi.

Une pénurie de liquidités à l’échelle nationale

Ce qui est encore pire, c’est que même les paiements transfrontaliers ou les envois de fonds ne sont pas disponibles pendant cette période. Western Union et des entreprises similaires ont interrompu tous les services, ce qui signifie que les personnes en Afghanistan ne peuvent pas envoyer d’argent à leurs proches à l’extérieur du pays, ni que leurs proches ne peuvent leur envoyer d’argent.

Un homme du nom de Musa Ramin a franchi la prochaine grande étape en convertissant tout son argent en devises numériques, affirmant que les actifs virtuels sont sans doute les refuges les plus sûrs contre ce qui se passe actuellement. Malgré leur volatilité, il dit que détenir de l’argent physique en ce moment ne fera que poser des problèmes compte tenu de la quantité de monnaie fiduciaire qui s’est effondrée.

