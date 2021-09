Bitcoin s’étend en dessous de 43 000 $ alors que la réserve BTC de Binance atteint les niveaux en baisse de mai

in

Bien que Bitcoin (BTC) soit tombé sous la barre des 43 000 $ lundi, la sortie de BTC des bourses s’est poursuivie sur une tendance de plusieurs mois, en particulier sur Coinbase Pro.

Graphique en chandeliers BTC / USD sur 4 heures, Coinbase. Source : TradingView

Au cours du mois dernier, la quantité de Bitcoin détenue dans les coffres Coinbase Pro a chuté de 28 843,87 BTC. De même, d’autres échanges cryptographiques, notamment Kraken, OKEx, Bitfinex et Huobi, ont également vu leurs avoirs en Bitcoin chuter, le montant retiré s’élevant à 30 236 BTC dans l’ensemble.

Solde Bitcoin sur Coinbase Pro.Source : Bybt

Les analystes de la chaîne perçoivent la baisse des actions Bitcoin comme un signe haussier.

C’est principalement parce que la plupart des commerçants déplacent leurs actifs BTC vers des échanges uniquement lorsqu’ils préfèrent les échanger contre d’autres actifs, qu’il s’agisse de devises fiduciaires ou d’altcoins. En conséquence, le solde des devises sert de mesure pour mesurer les sentiments des traders envers l’actif sous-jacent.

En conséquence, la baisse des réserves de Bitcoin de Coinbase Pro laisse présager l’intention de leurs marchands de détenir du BTC plutôt que de le vendre. Mais, en même temps, son principal rival, Binance, joue un rabat-joie.

Les réserves de Binance BTC inversent la tendance

Cependant, les données montrent également que le solde Bitcoin dans les portefeuilles Binance est passé à 29 717 BTC au cours des 30 derniers jours, ce qui est supérieur au montant que Coinbase Pro a retiré de ses coffres.

Solde Bitcoin sur Binance. Source : Bybt

En tant que premier échange crypto au monde en volume, Binance jouit d’une certaine influence sur le marché en raison de sa portée mondiale. Les soldes Bitcoin croissants de la bourse suggèrent que ses utilisateurs pourraient vendre une quantité croissante de BTC, à l’opposé de la tendance observée sur Coinbase.

El aumento en las reservas de Bitcoin en Binance también alcanzó niveles que siguieron a las liquidaciones del mercado durante el segundo trimestre de 2021. En particular, el saldo de Bitcoin en el intercambio se disparó de 199,700 BTC el 20 de abril a 347,590 BTC el 26 de juin.

Solde Bitcoin sur Binance entre le 20 avril et le 26 juin. Source : Bybt

Au cours de la même période, le BTC/USD est passé d’environ 65 000 $ à moins de 30 000 $, y compris la baisse notoire du 19 mai lorsque Bitcoin a plongé de plus de 30%.

Trading de Bitcoin avec une prime de 300 $ sur Binance

Le pic massif des avoirs en Bitcoin sur Binance a également coïncidé avec les offres premium BTC / USD sur la bourse, le prix au comptant du BTC étant près de 400 $ plus élevé sur Binance que sur Coinbase.

Prix ​​du Bitcoin sur Binance vs Coinbase. Source : TradingView

La grande différence de prix a créé des opportunités de trading d’arbitrage, coïncidant avec les réserves Bitcoin de Binance ajoutant 1 529 BTC au cours des 24 heures précédentes par rapport à Coinbase traitant 579 retraits BTC.

Pour rappel, les échanges ont encore traité plus de 30 000 BTC de retraits au cours des 30 derniers jours, indiquant que les commerçants souhaitaient généralement conserver leur crypto plutôt que de la vendre pour d’autres actifs.

Mais étant donné que les volumes de transactions de Binance (~ 24 milliards de dollars) au cours des 24 heures précédentes étaient six fois plus élevés que ceux de Coinbase Pro (~ 4,23 milliards de dollars) au moment de la publication, selon les données recueillies auprès de CoinMarketCap, la probabilité d’une baisse intérimaire des prix du Bitcoin semblait haute.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.