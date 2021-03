Bitcoin Shocker: La montée en puissance de Crypto pourrait bientôt laisser une empreinte carbone équivalente à la taille des émissions de Londres

Environ 60% des coûts d’extraction de Bitcoin sont liés au prix de l’électricité utilisée.

Parallèlement à la hausse du prix du bitcoin, son impact négatif sur l’environnement sonne également plus fort. L’exploitation minière de Bitcoin, qui nécessite une énorme quantité d’énergie conduisant à des niveaux élevés d’empreinte carbone, est en bonne voie d’égaler les émissions de carbone annuelles de 98,9 mégatonnes (Mt) de CO2 produites par la ville de Londres, a déclaré l’économiste de la crypto-monnaie Alex De Vries dans un recherche publiée dans la revue Joule citant des informations de citycarbonfootprints.info. Selon le blog Digiconomist, fondé par De Vries, une seule transaction Bitcoin a une empreinte carbone de 359,04 kgCO2 – équivalent à l’empreinte carbone de 795752 transactions VISA ou 59840 heures de visionnage de YouTube. La consommation d’énergie équivaut à la consommation électrique d’un ménage américain moyen sur 25,91 jours. Les empreintes carbone annuelles de Delhi et de Mumbai ont été de 69,6 Mt CO2 et 32,1 Mt CO2.

«La flambée record du prix du Bitcoin au début de 2021 pourrait conduire le réseau à consommer autant d’énergie que tous les centres de données du monde … Au-delà de ces impacts environnementaux, la production de dispositifs miniers spécialisés pourrait exacerber la pénurie mondiale de puces, ce qui pourrait affectent la capacité de travailler à domicile, la reprise économique après la crise du COVID-19 et la production de véhicules électriques », a déclaré De Vries dans le document de recherche. Le prix du Bitcoin est passé de 5363 $ au 19 mars 2020 à 58567 $ au 18 mars 2021, selon les données de Coindesk.

Cependant, l’énergie requise est également importante pour sécuriser le réseau Bitcoin. «Il y a un coût et une énergie nécessaires pour tout entretenir. Une augmentation des calculs est nécessaire pour sécuriser le réseau pour le réseau Bitcoin. Cependant, si l’on veut la comparer à la consommation actuelle du système bancaire, elle est encore bien inférieure. La consommation d’énergie dans le système conventionnel existant, y compris la banque centrale, le système de paiement, les banques, l’argent, etc., entraîne au total plus d’empreintes carbone », a déclaré Kumar Gaurav, fondateur et PDG de Cashaa à Financial Express Online.

Selon De Vries, environ 60% des coûts d’exploitation du bitcoin sont liés au prix de l’électricité utilisée. Récemment, Bill Gates s’était également inquiété de l’impact du bitcoin sur le climat. « Bitcoin utilise plus d’électricité par transaction que toute autre méthode connue de l’humanité … Ce n’est pas une bonne chose pour le climat », a déclaré Gates au New York Times dans une récente interview.

De Vries a suggéré que pour contrôler l’impact du bitcoin sur l’environnement, les décideurs du monde entier pourraient s’inspirer des régions qui avaient exercé une pression sur les mineurs de bitcoin. Par exemple, le Québec au Canada, où un moratoire sur les nouvelles opérations minières a été imposé. De même, l’Iran avait décidé de confisquer l’équipement minier après des pannes de courant dues à l’extraction de crypto-monnaie. «De plus, la chaîne d’approvisionnement des dispositifs d’extraction de bitcoins spécialisés n’est concentrée que sur une poignée d’entreprises. Les fabricants comme Bitmain peuvent être accablés par des taxes supplémentaires comme les compagnies de tabac ou être limités dans leur accès à la production de puces. »

«Une fois que nous avons remplacé ou éliminé la banque centrale, le système de paiement, les banques et l’argent, nous pouvons rendre la terre plus propre et plus verte. Des millions d’arbres sont coupés chaque jour pour produire du papier qui fabrique les billets de banque en Inde. En plus de cela, des réseaux comme UPI, RTGS, SWIFT nécessitent une énergie importante, ont encore des temps d’arrêt et sont exposés aux pirates, entraînant la perte de millions de dollars. Le choix sera toujours là, qu’il s’agisse de s’en tenir à de multiples faits qui, ensemble, permettent moins de sécurité laissant des empreintes carbone plus élevées, ou de condenser et de remplacer le système par un système plus avancé et plus sûr sur le plan technologique qui, dans l’ensemble, consomme moins d’énergie », a ajouté Gaurav.