Bitcoin Shocktober continue de surpasser les Altcoins en masse

Dans le top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière, Bitcoin règne en maître sans qu’aucune autre crypto-monnaie ne soit proche d’égaler ses performances sur les graphiques quotidiens (-1%) et hebdomadaires (16,6%). Alors que le prix du BTC se négocie à 57 415 $, proche de ses précédents sommets avant le krach de mai, le marché de l’altcoin est à la traîne.

BTC avec des pertes mineures sur le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview

La deuxième crypto-monnaie par capitalisation boursière, Ethereum (ETH), enregistre une perte de 3,9% sur le graphique quotidien et seulement un profit de 2% sur le graphique hebdomadaire. Pendant ce temps, l’ADA (-4,7 %), le XRP (-5,7 %), le SOL (-5,4 %), le DOT (- 6 %) sont dans le rouge avec les autres principales devises.

Dans des délais plus longs, Bitcoin a élargi la marge de rendement avec le reste du marché de la cryptographie, selon un récent rapport d’Arcane Research. Avec une augmentation de 41% au cours de cette période, le cabinet d’études affirme que « la saison du Bitcoin a commencé ».

Connu des commerçants chevronnés et des commerçants comme une période du cycle où Bitcoin surpasse tous les autres actifs, on pense qu’il précède une course haussière des altcoins.

Comme on le voit ci-dessous, BTC a plus de rendements que l’indice à grande capitalisation d’Arcane, seulement jusqu’à 21% sur le graphique à 30 jours. Cela pourrait conduire à une plus grande appréciation du Bitcoin, car les commerçants alimentent une « boucle », comme l’appelait la société de recherche, « où BTC ou certains altcoins surperforment :

(…) Le marché de la crypto-monnaie bascule périodiquement entre les altcoins à rendement excessif (saison altcoin) et le bitcoin à rendement excessif (saison bitcoin). Historiquement, lorsque les commerçants de détail ont vu le bitcoin commencer à dépasser leurs avoirs en altcoin, ils n’ont pas tardé à abandonner leurs altcoins pour des bitcoins (…).

Source : Recherche sur les arcanes

Bitcoin regagne la couronne alors qu’il se prépare à plus de gains

Des données supplémentaires fournies par la société de recherche et de conseil Delphi Digital indiquent que seules 4 crypto-monnaies sur les 100 premières répertoriées par CoinGecko ont été en mesure de surpasser Bitcoin sur le graphique quotidien. Au cours des 2 dernières semaines, seulement 12 ont réalisé quelque chose de similaire.

En outre, la société de recherche enregistre un modèle dans l’intérêt ouvert (OI) de Bitcoin et Ethereum pour son avenir. Les première et deuxième crypto-monnaies par capitalisation boursière se sont « reflétées » depuis le troisième trimestre 2021, jusqu’à très récemment.

Comme on le voit ci-dessous, octobre a apporté un changement dans cette dynamique avec ETH (OI) divergeant de BTC. Cependant, Delphi Digital a noté que ce dernier est encore loin des sommets de mai et donc pas dans un état FOMO. Le cabinet d’études a ajouté :

Depuis mai 2021, les contrats à terme sur marge crypto ont connu une tendance à la baisse sur plusieurs mois, car les contrats à terme sur marge en espèces gagnent une part importante des contrats à terme OI. L’une des principales implications de ceci est la réduction de la convexité directionnelle.

Source : Delphi Digital via Twitter

Comme NewsBTC l’a rapporté hier, il y a eu une augmentation de l’activité BTC sur la chaîne suggérant une augmentation de la participation institutionnelle.

L’approbation possible d’un ETF Bitcoin par la Securities and Exchange Commission des États-Unis pourrait fonctionner comme un catalyseur haussier pour enfin donner aux taureaux suffisamment d’élan pour atteindre de nouveaux sommets.

Au contraire, cela pourrait également devenir un événement « acheter la rumeur, vendre la nouvelle » qui pourrait marquer le sommet du cycle actuel. Cela pourrait être bénéfique pour le marché des altcoins à moyen terme.