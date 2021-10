Bitcoin ‘Shocktober’, nouveaux ATH cryptographiques, écuries de Singapour + Plus d’actualités

Source : Adobe / SasinParaksa

Obtenez votre petit résumé quotidien des nouvelles sur les cryptoassets et la blockchain en enquêtant sur les histoires qui passent inaperçues dans les nouvelles crypto d’aujourd’hui.

_____

Nouvelles d’investissement

Les données indiquent qu’un choc d’offre (induit par les détenteurs à long terme) a contribué à la montée du bitcoin (BTC) à des niveaux records en octobre car, malgré le dernier rallye, il y a eu peu de prises de bénéfices des détenteurs à long terme, Kraken a déclaré dans son dernier rapport, appelé Shocktober. « La demande renouvelée de BTC devient plus claire lorsque l’on examine les adresses actives, les nouvelles adresses, le nombre de transactions, la vitesse et d’autres mesures ; depuis septembre, les adresses actives, les nouvelles adresses, le nombre de transactions et les vitesses d’approvisionnement actives sur un an ont augmenté de 10,3 %, + 4,7%, + 10,5% et + 4,9%, respectivement », ont-ils déclaré, ajoutant que leurs données indiquent qu’une grande partie de ce bond dans l’activité du réseau est attribuable aux « baleines » de BTC. La hausse des prix des actifs cryptographiques et la hausse des entrées hebdomadaires ont fait augmenter les actifs sous gestion (AUM) de 45,5% en octobre pour atteindre un nouveau record historique de 74,7 milliards de dollars, CryptoCompare a dit dans son dernier rapport. Les volumes quotidiens moyens ont également augmenté en octobre pour atteindre 802 millions de dollars (augmentation de 43,6%), car des prix plus élevés ont entraîné une volatilité plus élevée, créant un environnement de marché potentiellement plus rentable pour les commerçants de crypto, ont-ils ajouté. Les actifs sous gestion totaux sur les produits basés sur BTC ont augmenté de 52,2% pour atteindre 55,2 milliards de dollars, un autre record historique. Les produits à base d’Ethereum (ETH) ont également atteint un nouveau record historique en octobre, augmentant de 30% à 15,9 milliards de dollars, selon le rapport.

Alchimie , une plate-forme de développement pour la blockchain et le Web 3.0, a annoncé un tour de table de 250 millions de dollars de série C, dirigé par Andreesen Horowitz (a16z), valorisant l’entreprise à 3,5 milliards de dollars. Sans fournir de chiffres précis, Alchemy a déclaré que ses revenus avaient augmenté « 15 fois au cours des six derniers mois ».

La Commission des valeurs mobilières et des changes de Les États-Unis (SEC) ont demandé à au moins un gestionnaire d’actifs d’abandonner les plans d’un fonds négocié en bourse BTC à effet de levier, a rapporté le Wall Street Journal. La SEC a indiqué qu’elle souhaitait limiter les nouveaux produits liés au bitcoin à ceux qui offrent une exposition sans effet de levier aux contrats à terme sur bitcoin, selon le rapport. La blockchain publique Findora a lancé un fonds écosystémique de 100 millions de dollars, créé pour accélérer la croissance et le développement de l’écosystème Findora. Les développeurs et les validateurs peuvent demander des subventions via le Site de la Fondation Findora , tandis que la communauté pourra voter sur les projets financés par le biais d’un processus de gouvernance. La plateforme de cryptage Voyager numérique a annoncé un investissement de 75 millions de dollars Recherche Alameda . « Bien que l’opportunité immédiate se situe sur le plan des flux de commandes et de la gestion des actifs, nous sommes extrêmement enthousiasmés par les futures opportunités de synergie potentielles dans l’industrie de la cryptographie en constante évolution. Ces opportunités incluent le NFT et les dérivés cryptographiques via Alameda. ainsi que la création d’un leadership éclairé pendant que nous travaillons avec les législateurs pour façonner la réglementation », a déclaré Steve Ehrlich, PDG et cofondateur de Voyager. Le protocole de retransmission entre Biconomy a annoncé avoir levé environ 11,5 millions de dollars dans un Vente de jetons CoinList pour son jeton de réseau, BICO. Plus de 850 000 commerçants ont souhaité participer à la vente, l’une des ventes les plus élevées en nombre d’inscriptions sur la plateforme CoinList, ont-ils déclaré.

Actualités réglementaires

Tharman Shanmugaratnam, président de la Autorité monétaire de Singapour , a déclaré que les crypto-monnaies ont une place dans son secteur financier si elles sont réglementées, a rapporté Bloomberg. Pendant ce temps, les pièces stables peuvent jouer un rôle aux côtés des systèmes de paiement traditionnels, bien que ces actifs numériques doivent être réglementés pour les activités financières illicites, y compris la lutte contre le blanchiment d’argent, a-t-il déclaré.

Nouvelles du NFT

Une nouvelle fonctionnalité dans Adobe Photoshop permettra aux artistes de prouver qu’ils sont les créateurs d’œuvres d’art sur les marchés de jetons non fongibles (NFT), selon un article de blog de Adobe. Les utilisateurs peuvent lier leurs comptes Adobe, y compris la fonctionnalité Content Credentials, à des profils de réseaux sociaux ou à des portefeuilles cryptographiques, et s’ils vendent plus tard leur art en tant que NFT, les places de marché pourront afficher un certificat numérique basé sur les informations d’identification vérifiées par Adobe. Le cinéaste David Lynch et le groupe de rock alternatif Interpol Ils lancent une série NFT basée sur leur collaboration en 2011, où Lynch a réalisé un film grossièrement dessiné intitulé « I Touch a Red Button Man » pour accompagner la chanson du groupe « Lights » dans une performance live. selon Forbes. Les NFT sont disponibles sur la plateforme Super rare.

L’organisation des médias sportifs Wwe et le projet NFT Laboratoires de création de blockchain a annoncé un accord pluriannuel pour lancer un marché NFT pour les jetons numériques et les objets de collection sous licence de la WWE. Les NFT comprendront des événements tels que « WrestleMania » et « SummerSlam », tandis que le nom du marché et la date de sortie devraient être annoncés dans les prochaines semaines.

sans nom ™, le développeur de logiciels d’API pour l’émission, le test et la vente de NFT, a annoncé aujourd’hui la clôture d’un premier tour d’investissement de 15 millions de dollars mené par Mécanisme Capital . L’investissement porte l’évaluation sans nom à 75 millions de dollars, ont-ils déclaré. La société NFT GigLabs a annoncé avoir levé 4,5 millions de dollars lors d’un premier tour mené par Laboratoires Dapper et Aventures panoramiques . Ce tour de table permettra à l’entreprise de développer son équipe et sa taille pour accélérer la croissance de sa clientèle, ont-ils déclaré.

L’actualité des adoptions

le plus grand développeur de centres commerciaux de Thaïlande, Central Retail Corp. , teste une monnaie numérique parmi ses employés avec l’intention d’étendre l’offre aux clients et au public une fois la phase dite du bac à sable terminée, a rapporté Bloomberg. Les jetons sont distribués à ses 80 000 employés dans le monde, au mérite en plus de leur rémunération régulière, et peuvent être utilisés comme substituts d’argent liquide dans les restaurants ou pour acheter des produits et services auprès des partenaires de Central Retail, a-t-il ajouté. L’écosystème alimentaire P2P Blockchain Bistrot a annoncé que les commerçants ont désormais la possibilité d’accepter les paiements dans cinq crypto-monnaies : BTC, ETH, binance coin (BNB), litecoin (LTC) et bitcoin cash (BCH). La plate-forme accepte également son propre jeton natif, BIST.

Voyager Digital Ltd. , une plate-forme de crypto-monnaie cotée aux États-Unis, a déclaré avoir signé un partenariat de cinq ans avec l’équipe de la NBA Les francs-tireurs de Dallas , devenant ainsi le premier courtier en crypto-monnaie et partenaire international de l’équipe.

Nouvelles de carrière

Bitpanda a nommé Joshua Barraclough au poste de PDG de son échange professionnel Bitpanda Pro . Barraclough est un ancien Exécutif de JPMorgan , où il était responsable de la création de nouvelles entreprises, produits et services. Binance a déclaré avoir nommé Patrick Hillmann comme premier directeur de la communication. Hillmann, qui a rejoint l’échange de Edelman , supervisera toutes les communications d’entreprise, les affaires publiques, les relations avec les médias et les efforts d’engagement des parties prenantes pour l’entreprise, et travaillera avec les responsables de la sécurité et de la conformité de Binance.