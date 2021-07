Bitcoin Short Squeeze ravive le volume et la volatilité des échanges ⋆ Crypto new media

Après ce qui semble être un millier d’années de stabilité et une légère tendance à la baisse, le bitcoin est de retour. La volatilité fait des ravages. Le volume des échanges semble s’accélérer. Et, plus important encore, le moral de la communauté remonte. En tout cas, que disent les données et l’analyse en chaîne ? Les chiffres sont-ils suffisamment élevés pour justifier l’excitation ? Explorons-les.

Tableau des prix BTC du 27/07/2021 sur Bitstamp | Source : BTC/USD sur TradingView.com

Le volume des échanges est en hausse, mais est-ce une tendance ?

Selon Arcane Research, “Lundi, le volume d’échanges quotidiens en bitcoins a atteint 9,2 milliards de dollars, ce qui est le volume quotidien d’échanges en bitcoins le plus élevé enregistré depuis le 22 juin.” Cela pourrait être un bon signe d’un marché sain en reprise, mais tenez vos chevaux. Le marché avait stagné pendant un certain temps, et pas seulement cela, avant le pic, nous avions «quatre jours consécutifs en deçà de 3 milliards de dollars».

Lecture connexe | Le volume de trading de Bitcoin plonge au plus bas niveau depuis 2020

Même si 9,2 millions de dollars sont un chiffre prometteur, tenez compte du fait que “dans l’ensemble, le volume de négociation moyen sur 7 jours reste nettement inférieur à sa moyenne annuelle et l’activité de négociation en bitcoin semble être faible jusqu’à présent cet été”. De là où nous en sommes, il n’y a aucun moyen de savoir si le marché se redresse ou si nous assistons à une anomalie statistique. Nous devrons attendre et voir.

Le volume quotidien BTC augmente | Source : Recherche sur les arcanes

La volatilité est de retour, mais est-elle là pour rester ?

Même si la finance traditionnelle en a peur, la communauté Bitcoin prospère grâce à la volatilité. Et, toujours selon Arcane Research, “Hier, les marchés ont évolué à la hausse, conduisant la volatilité à 7 jours à dépasser la volatilité à 30 jours.” Alors, la volatilité est de retour, mais sommes-nous partis pour la course ? Ne sois pas si sûr.

“L’été dernier, un événement similaire s’est produit lorsque le bitcoin s’est consolidé tout au long de l’été sur la baisse de la volatilité, avant de constater un gain soudain de 11% le 27 juillet 2020. Ensuite, le marché s’est corrigé rapidement vers l’extrémité inférieure de la fourchette de consolidation et est resté dans sa zone de consolidation tout au long de l’été.

Sommes-nous pourtant dans le même cycle ? Jusqu’à présent, 2021 a été fou pour Bitcoin. Toutes les prédictions ont échoué. Tous les modèles semblent défaillants. Et il y a de l’espoir. La course de taureaux est peut-être terminée, mais peut-être pas non plus. Et si nous sommes toujours dans la course haussière, inutile de comparer la situation à l’été dernier. Nous pourrions être dans un tout autre jeu de balle.

La volatilité BTC/USD fait des ravages | Source : Recherche sur les arcanes

La compression courte qui a généré ceci

Tout s’est passé “Lundi, 750 millions de dollars de shorts ont été liquidés, alors que le bitcoin est passé de 34 000 à 39 500 dollars. Il s’agit de la plus grande compression courte que nous ayons enregistrée dans le bitcoin, dépassant la compression au milieu du bitcoin qui a brisé son ATH 2017 les 16 et 17 décembre. Cet événement catastrophique a déplacé les plaques tectoniques de Bitcoin et mis la volatilité, le volume des échanges et tout en mouvement. Combien de temps cela durera-t-il, cependant? C’est la question.

Lecture connexe | 150 millions de dollars en short Squeeze liquidés alors que Bitcoin dépasse 53 000 $

À propos de la compression courte, il convient de noter que « Binance a changé son API après le crash du 19 mai », donc les chiffres pourraient ne pas être précis. En fait, selon Arcane Research, la situation pourrait avoir été « gravement sous-estimée par Bybt. Cette courte compression était donc très probablement bien supérieure à 750 millions de dollars. »

Image en vedette par Steve Buissinne de Pixabay – Charts by TradingView