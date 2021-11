Bitcoin Showdown d’Eric Adams oppose le maire de New York à Francis Suarez de Miami

Eric Adams a mené sa récente campagne sur la promesse d’être le candidat favorable aux entreprises. Depuis son élection, il a porté cette position à un nouveau niveau, exprimant son désir de faire de New York le nouveau hub de crypto-monnaie des États-Unis. Adams a indiqué que son intérêt pour la crypto-monnaie en tant que pilier de sa politique économique s’inspire du succès de Miami, Floride, maire François Suarez, le cerveau derrière l’initiative crypto réussie de la ville. Depuis son lancement, CityCoin a généré plus de 7 millions de dollars pour Miami. Et maintenant, ce type d’innovation arrive à New York, grâce à Eric Adams Bitcoin (CCC :BTC-USD) plan.

Source : Shutterstock

La position Bitcoin d’Eric Adams suscite la rivalité

Il n’a pas fallu longtemps au nouveau maire de la ville pour lancer une rivalité amicale avec son collègue qui a contribué à rendre Bitcoin cool dans les cercles décisionnels. Lorsqu’un influenceur crypto a posé la question de savoir qui allait être le premier homme politique américain à percevoir son salaire en Bitcoin, Suarez n’a pas tardé à répondre qu’il le ferait. Adams a ensuite tiré un coup de feu dans une tentative claire de surpasser son collègue maire de la grande ville.

À New York, nous allons toujours gros, donc je vais prendre mes TROIS premiers chèques de paie en Bitcoin quand je deviendrai maire. NYC va être le centre de l’industrie de la crypto-monnaie et d’autres industries innovantes à croissance rapide ! Attends! – Eric Adams (@ericadamsfornyc) 4 novembre 2021

Adams ne s’est pas seulement porté volontaire pour diriger la charge Bitcoin, cependant. Il a poursuivi la tendance à faire de grandes promesses concernant l’avenir de la crypto à New York, soulignant la position pro-innovation par le développement des affaires qui l’a aidé à remporter la victoire. Miami est actuellement la ville la plus synonyme de crypto-monnaie, mais Adams cherche à changer cela.

Deux maires, un crypto

Il est intéressant de noter que la crypto-monnaie en tant que moteur financier a séduit deux maires de villes et de partis politiques différents. Républicains et démocrates sont généralement divisés sur la politique économique, mais ces deux dirigeants adoptent la cryptographie pour transformer les villes.

Adams n’a pas beaucoup mis l’accent sur Bitcoin pendant sa campagne. C’est probablement parce qu’il savait que cela pourrait effrayer certains électeurs qui ne le comprenaient pas ou étaient préoccupés par les implications environnementales souvent associées à l’extraction de crypto. Comme l’a démontré le travail de Suarez à Miami, cependant, la crypto a le pouvoir de générer des revenus impressionnants. Les résultats parlent d’eux-mêmes. L’introduction d’un véhicule similaire à CityCoin aidera certainement Adams à tenir ses promesses de stimuler la croissance économique grâce à l’innovation.

Ce que Bitcoin Play d’Eric Adams signifie pour les marchés de la cryptographie

À quoi les investisseurs peuvent-ils s’attendre de cet accent politique mis sur la cryptographie ? Pour commencer, cela donnera plus de crédibilité à Bitcoin lorsque les dirigeants civiques l’adopteront en y prenant leur salaire. De plus, ces développements mettront l’accent sur la cryptographie dans des communautés qui, auparavant, ne l’auraient peut-être pas prise au sérieux. Les citoyens prêtent attention à leurs dirigeants civiques, en particulier lorsqu’ils élaborent des politiques qui leur donneront des résultats positifs.

S’exposer au Bitcoin n’a jamais été aussi facile ou moins effrayant, avec la montée du ProShares ETF de stratégie Bitcoin (NYSE :BITO) et plusieurs autres fonds négociés en bourse (FNB) qui ont déjà suivi. La crypto a changé les marchés financiers, mais les façons dont nous y investissons sont déjà en train de changer. Les politiciens s’en rendent déjà compte, et d’autres suivront l’exemple donné par la récente pièce de théâtre Bitcoin d’Eric Adams.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.