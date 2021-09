Bitcoin signale Bull Run après la formation de Golden Cross

Un gestionnaire de capital s’est adressé à Twitter, déclarant que la croix d’or Bitcoin a été formée. Ce sera la huitième fois dans l’existence de la pièce pour qu’elle forme cette croix.

La croix d’or est une formation graphique que les analystes de crypto-monnaie utilisent. Ce qui rend la croix d’or spéciale, c’est qu’elle marquerait le début d’un rallye haussier. La croix dorée se forme lorsque la moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme.

Bitcoin forme une croix d’or

Le gestionnaire de capital a déclaré que la croix dorée actuelle a été formée par le passage de la moyenne mobile à 50 jours au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours.

Vous trouverez ci-dessous le graphique que le gestionnaire de capital a publié sur Twitter :

Mise à jour technique #Bitcoin : La Croix d’Or est officielle. Une cassure à la hausse du fanion baissier sera également probablement confirmée à la clôture d’aujourd’hui. Macro : Haussier

Vers les actualités : Neutre

En chaîne : haussier Opinion : Forte action sur les prix à court terme. Les tendances baissières récentes s’effondrent. pic.twitter.com/VPnpz2tiHh – Dr Jeff Ross (@VailshireCap) 15 septembre 2021

Le graphique ci-dessus montre que la moyenne mobile à 50 jours a dépassé la moyenne mobile à 200 jours. En raison de ce mouvement, le gestionnaire de capital a déclaré que la principale crypto-monnaie connaîtra une “forte action sur les prix à court terme”. Le mouvement montre également que les récentes tendances baissières s’estompaient.

Ce que la tendance signifie pour les prix BTC

Les analystes de marché associent généralement la croix d’or à un signal haussier pour Bitcoin. Bien que la croix ait parfois été correcte et ait été le fer de lance d’une course de taureaux, il y a des cas où la croix a été erronée, et au lieu de se rallier à Bitcoin, elle a suivi une tendance inverse.

Alors que la croix d’or signale les taureaux à venir, la croix de la mort donne des signaux baissiers. La croix de la mort est généralement formée à la fin d’un marché haussier. Les deux croisements ont été erronés dans certains cas.

En mai, Bitcoin a réalisé un solide rallye haussier, atteignant un sommet historique de 65 000 $. La formation de la croix de la mort était erronée car au lieu de s’écraser, Bitcoin a continué à enregistrer des gains. Le crash s’est produit plus tard lorsque la Chine a introduit une interdiction d’exploitation minière et lorsque le PDG de Tesla a annoncé que la société de fabrication de voitures électriques avait déclaré qu’elle n’accepterait plus Bitcoin.

Après la croix de la mort créant un faux signal, il y a aussi une chance que la croix d’or actuelle soit fausse. Il pourrait s’agir d’une fausse formation graphique qui pourrait prédire à tort une tendance haussière, mais au lieu de cela, les traders pourraient connaître des baisses dans les semaines à venir.

De plus, la croix d’or pourrait faire référence à Bitcoin faisant une course haussière à court terme avant que les ours n’entrent en jeu. Cependant, la croix d’or pourrait également être précise et conduire la pièce à atteindre un autre pic au-delà de 63 000 $.

