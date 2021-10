Bitcoin s’interrompt alors que les contrats à terme se refroidissent, pourquoi BTC est prêt à décoller

Bitcoin a franchi les 60 000 $ et affiché des gains modérés au cours de la dernière journée. La crypto de référence se négocie à 61 483 $ au moment de la rédaction, avec un gain de 4% sur le graphique quotidien et une perte de 7% sur l’hebdomadaire.

BTC avec des gains modérés sur le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview

Bitcoin a ralenti depuis son rallye après avoir été rejeté au plus haut niveau de ses niveaux actuels. Alors que NewsBTC suit depuis que le prix du BTC a commencé à augmenter, le rallye a été motivé par des institutions augmentant leur participation dans la crypto-monnaie alors que leur ETF se déployait aux États-Unis.

Lecture connexe | Les soldes d’échange de Bitcoin chutent à leur plus bas niveau en trois ans dans un contexte de hausse des prix



La tendance haussière a apporté beaucoup de levier aux dérivés basés sur Bitcoin alors que les spéculateurs et les investisseurs à court terme tentaient de profiter du nouvel élan haussier. Cependant, un effet de levier plus élevé implique plus de volatilité et peut rendre une tendance haussière fragile et sensible aux mouvements brusques.

Dans ce sens, lorsque Bitcoin a atteint un nouveau record absolu au-dessus de 67 000 $, les détenteurs à long terme ont commencé à réaliser des bénéfices. Cela a ramené le prix du BTC au plus haut de 50 000 $ et un affichage de faible volatilité avec des mouvements principalement latéraux ces derniers jours.

Le mouvement à la baisse de Bitcoin a laissé le sentiment du marché intact, comme l’a affirmé QCP Capital Capital dans une analyse récente. L’entreprise estime que le prix du BTC « prend une pause » après une course en territoire inconnu.

Le sentiment général sur le marché reste haussier malgré la récente baisse et le nouveau test du support critique à 58 000 $. QCP Capital a déclaré :

Malgré cette baisse rapide par rapport aux sommets, le marché se sent relativement calme et peut-être même un peu optimiste qu’il ne s’agit que d’une baisse avant une reprise plus importante vers la fin de l’année.

Cela peut être mieux visualisé sur le marché des options Bitcoin, souvent utilisé par les investisseurs pour anticiper ou se prémunir contre d’éventuels inconvénients futurs. Comme le montre le graphique ci-dessous, et comme l’explique QCP Capital, le marché reste haussier avec « les investissements risqués toujours biaisés du côté des options d’achat ».

Source : biais via Twitter

Lecture connexe | Pourquoi Bitcoin pourrait corriger en dessous de 60 000 $ à court terme

Bitcoin pourrait augmenter à mesure que les altcoins saignent

QCP Capital s’attendait à ce que Bitcoin réagisse avec une action de prix baissière à court terme et un mouvement latéral, mais maintenant, ils coupent leurs shorts BTC avec le potentiel de devenir neutre sur l’actif.

Lecture connexe | Bitcoin descend en dessous de 60 000 $, pourquoi les taureaux pourraient se battre à court terme

La firme a ajouté que le financement dans les contrats à terme perpétuels est stable. Le refroidissement s’est étendu à d’autres secteurs du marché, a déclaré la firme :

Les contrats à terme d’octobre se négociaient à plus de 30 % en rythme annualisé et sont sur le point d’être réglés. Les contrats à terme de novembre s’échangeaient autour de 25 % et sont tombés en dessous de 15 %.

Cependant, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour les altcoins, car Bitcoin pourrait reprendre sa domination du marché. Par conséquent, beaucoup pourraient sous-performer car le prix du BTC réintègre la découverte des prix.