Bitcoin stocke 14% en 24 heures, tombe sous la barre des 40000 $ alors que la vente se poursuit

Le Bitcoin a continué de chuter mardi, tombant sous la barre des 40000 dollars et étendant les pertes à 14% au cours des dernières 24 heures. Bitcoin est tombé en dessous de 40000 dollars pour la première fois depuis le 9 février de cette année. La crypto-monnaie est en baisse constante ce mois-ci, submergée par la récente spirale de nouvelles négatives entourant la monnaie. Plus tôt ce mois-ci, le PDG de Tesla, Elon Musk, a suspendu le paiement des voitures Tesla utilisant Bitcoin, invoquant des préoccupations environnementales. Elon Musk, le week-end dernier, a également suggéré que Tesla pourrait supprimer ses avoirs en Bitcoin. Actuellement, Bitcoin se négocie à 39000 dollars, récupérant certaines pertes après avoir atteint un minimum de 38 585 dollars, selon les données de Coindesk.

