Bitcoin subit une attaque, les pirates réorganisent 14 blocs | Invezz

in

Bitcoin SV (BSV/USD), la 42e crypto-monnaie par capitalisation boursière, a subi une attaque à 51%. L’attaque a commencé hier à 15h45. Ce piratage aurait entraîné l’extraction simultanée de jusqu’à trois versions de la chaîne.

Selon le rapport, Coin Metrics, un fournisseur renommé de données sur le marché des crypto-monnaies en chaîne et hors chaîne, a confirmé cette nouvelle via un tweet, affirmant que sa plate-forme de gestion des risques FARUM avait identifié le piratage en premier.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Lucas Nuzzi, Network Data Product Manager chez Coin Metric, a également corroboré cette nouvelle, notant que quelqu’un essaie de détruire BSV. Il a noté que les attaquants avaient tenté de pirater le réseau Bitcoin SV la veille. Alors que la première tentative a échoué, les pirates ont réussi à pénétrer le réseau hier. Nuzzi a en outre révélé qu’une quantité importante de puissance de hachage avait été libérée après que les attaquants ont pris le contrôle du réseau.

Selon lui, les pirates ont réorganisé plus de 12 blocs. En plus de cela, les pirates exploitaient simultanément jusqu’à trois versions de la chaîne Bitcoin SV dans divers pools de minage. Nuzzi a en outre déclaré que les attaquants avaient tenu le filet pendant plus de trois heures hier. En tant que tel, il pense que tous les échanges cryptographiques qui ont reçu du BSV au cours de cette période auraient pu être dépensés deux fois.

L’attaque pourrait toujours être active

Les nœuds FARUM auraient enregistré la profonde réorganisation de 14 blocs. Au moment de la rédaction de ce rapport, les nœuds n’ont enregistré aucune autre tentative de réorganisation. Cependant, il existe des conflits de calendrier entre les principaux pools miniers. Dans cet esprit, on ne sait pas si l’attaque est terminée.

Tentant de contrer l’attaque, Bitcoin Association, l’équipe derrière Bitcoin SV, a recommandé aux opérateurs de nœuds d’invalider la chaîne frauduleuse. Ce faisant, le groupe pense que les opérateurs de nœuds pourront restituer leurs nœuds à la chaîne d’origine, qui est prise en charge par des mineurs honnêtes. Ce mouvement bloquerait également la chaîne de l’attaquant.

En réponse à l’attaque de réorganisation en cours sur le réseau #BSV, Bitcoin Association recommande que les opérateurs de nœuds marquent la chaîne frauduleuse comme invalide. Cela ramènera immédiatement votre nœud à la chaîne soutenue par des mineurs honnêtes et verrouillera la chaîne de l’attaquant. 1/2 – Association Bitcoin (@BitcoinAssn) 3 août 2021

Pour remplacer la fausse chaîne, Bitcoin Association recommande que les opérateurs de nœuds Bitcoin SV exécutent la commande suivante.

bitcoin-cli invalidateblock 000000000000000003B67AEC95E9B5DA897EB5EBF3227D5A6A67835104367840

Pendant ce temps, le BSV/USD saigne après avoir perdu 5,09% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 135,07 $ (96,97 £). Ce prix dénote une baisse de 72,53% par rapport au plus haut historique de la devise de 491,64 $ (352,96 livres).

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent